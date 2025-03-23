Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на турнире в Германии

В городе Бад-Бланкенбург (Германия) прошел международный женский юношеский и молодежный Кубок Тюрингии по дзюдо.

Как передает Day.Az, азербайджанская дзюдоистка Фарида Мирзаева, выступавшая в категории 48 кг, победила всех соперниц и завоевала золотую медаль турнира.

Отметим, что сборная Азербайджана заняла 4-е место по общему количеству медалей на соревнованиях.