https://news.day.az/sport/1739240.html Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на турнире в Германии В городе Бад-Бланкенбург (Германия) прошел международный женский юношеский и молодежный Кубок Тюрингии по дзюдо. Как передает Day.Az, азербайджанская дзюдоистка Фарида Мирзаева, выступавшая в категории 48 кг, победила всех соперниц и завоевала золотую медаль турнира.
Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на турнире в Германии
В городе Бад-Бланкенбург (Германия) прошел международный женский юношеский и молодежный Кубок Тюрингии по дзюдо.
Как передает Day.Az, азербайджанская дзюдоистка Фарида Мирзаева, выступавшая в категории 48 кг, победила всех соперниц и завоевала золотую медаль турнира.
Отметим, что сборная Азербайджана заняла 4-е место по общему количеству медалей на соревнованиях.
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