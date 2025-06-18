Тренер посоветовала упражнения для укрепления спины

Тренер Ольга Дерендеева-Куртова посоветовала упражнения для укрепления спины.

Как передает Day.Az, ее комментарий приводят "Известия".

Для проработки глубоких мышц-стабилизаторов специалист рекомендовала выполнять различные варианты разгибаний, включая классическую "лодочку" и ее модификации. Тяговые движения одной или двумя руками в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также подтягивания, по словам тренера, эффективно развивают широчайшие мышцы. Чтобы обеспечить гармоничное развитие всей мышечной группы, Дерендеева-Куртова предложила включить в тренировочный комплекс гиперэкстензию и различные виды планок.

"Подбор упражнений индивидуален и зависит от особенностей человека, целей и задач тренировки", - отметила тренер, назвав оптимальными занятия три раза в неделю. Кроме того, она заявила о необходимости провести консультации со специалистами, если имеются боли в спине.