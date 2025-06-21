Назван способ избавиться от жира в нижней части живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от жира в нижней части живота.

Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять комплекс упражнений. В него должны выйти круговые движения ногами, подъем ног и бедер, шаги в воздухе, попеременные подъемы ног, берпи, а также подъем ног через препятствие. Она подчеркнула, что тренироваться нужно 2-3 раза в неделю с днями отдыха между ними.

Самое важное в тренировках на мышцы живота, по мнению Ротач, правильно задействовать корпус и прорабатывать его, используя сбалансированный подход. Главное - обеспечить нагрузкой все группы мышц и затем обеспечить им адекватное восстановление.