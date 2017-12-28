Милан обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии - ВИДЕО
28 декабря 2017 11:31 231
Основное время встречи завершилось вничью - 0:0. В овертайме единственный мяч забил форвард "Милана" Патрик Кутроне, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
Таким образом, "Россонери" вышли в полуфинал Кубка Италии, где сыграют с "Лацио", который в четвертьфинале переиграл "Фиорентину" (1:0).
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