Милан обыграл "Интер" и вышел в полуфинал Кубка Италии - ВИДЕО

Основное время встречи завершилось вничью - 0:0. В овертайме единственный мяч забил форвард "Милана" Патрик Кутроне, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

Таким образом, "Россонери" вышли в полуфинал Кубка Италии, где сыграют с "Лацио", который в четвертьфинале переиграл "Фиорентину" (1:0).

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