"Милан" и "Интер" сыграли вничью - ВИДЕО

"Интер" располагается на четвертом месте в турнирной таблице серии А, "Милан" идет на шестом, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Милан" - "Интер" - 0:0

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура (Борини, 81), Кессье, Монтоливо (Локателли, 69), Сусо, Хакан Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 69).

"Интер": Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Кандрева (Эдер, 78), Гальярдини, Брозович, Рафинья (Валеро, 71), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Жоау Канселу, 21. Перишич, 57. Шкриньяр, 59. Кандрева, 71. Сусо, 77.

Судья: Ди Белло.

4 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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