Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году

Афганистан, Йемен и Сирия названы самыми опасными странами для поездок в 2022 году. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование международной компании International SOS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что список составлялся с учетом политического и социального уровня безопасности в государствах, надежности транспортных инфраструктур, состояния производственных отношений, эффективности служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимости стран к стихийным бедствиям.

Так, выделено 14 направлений, небезопасных для путешествий и отдыха: Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан, Украина, Пакистан, Ирак, Египет, а также части Мозамбика, Нигерии и Демократической Республики Конго.

Среди государств с наименьшим риском для туристов названы Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения и Люксембург.