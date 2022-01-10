Хостел - дешевая альтернатива отелю или риск?

Эта статья о хостелах, спасающих карманы и кошельки путешественников от дополнительных затрат, предназначена для тех, кто отказывается от поездок из-за высоких цен на номера в отелях, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Что такое хостел?

Хостел - это в своем роде отель. Но по вашему желанию в одной комнате можете находиться только вы, или же одновременно и 32, и даже 64 человека. Но в целом это место, где можно разместиться в номере на 4-8 человек, и это очень выгодно для тех, кто выбирает "экономный" класс в путешествиях.

Безопасен ли хостел?

Самый частый и вполне адекватный вопрос: "Как я могу оставаться в одной комнате с незнакомым человеком?" По сути, хостел очень схож с классическим видом общежития. Такие помещения еще называют "Dorm door". В одной комнате могут быть расположены от 4-х до десяток коек. Но при желании вы можете забронировать для себя отдельный номер - в хостелах есть и такая возможность.

Если вы решились оставаться в номере с незнакомыми людьми, то, конечно, нужно предпринять некоторые меры предосторожности. Например, держите свои вещи ближе к себе, всегда обращайте внимание на тройку паспорт-телефон-кошелек. Если проживание в смешанных номерах не для вас, бронируйте только мужские или женские номера. Это также можно сделать уже на этапе бронирования. Если вы не хотите ни с кем оставаться, вы можете получить отдельную комнату, заплатив немного больше.

Другой наиболее часто задаваемый вопрос - можно ли столкнуться с воровством?

В общежитиях каждому предоставляется собственный запирающийся шкафчик, и обычно вам выдадут висячий замок, или вы можете использовать свой собственный замок. Так что, если у вас есть небольшая проблема с доверием, всегда держите в сумке замок и используйте его. В таком случае риск кражи любых ваших вещей близок к нулю.

Как обстоят дела с питанием в хостеле?

В большинстве хостелов есть кухни, и ими может воспользоваться любой желающий. Но учтите - это общая зона для всех постояльцев. В большинстве хостелов есть даже электрическая плита, чайник, микроволновая печь и, реже, духовка.

Кроме того, на кухне есть чашки, тарелки, сковородки, кастрюли, вилки, ложки - все они также предназначены для общего пользования. Однако устраивать застолья в хостеле вряд ли стоит, тем более нужно быть крайне аккуратным при использовании кухни, не оставлять мусор, грязную посуду - это крайне неэтично.

В целом в общежитиях есть кухни, душевые, туалеты, сады и почти 99% имеют доступ в интернет. У некоторых даже есть компьютеры.

Как решить проблему с ванной и туалетом?

Тут обычно бывает так - если у вас есть отдельная комната, у вас или будет собственная ванная комната, или будете пользоваться общими ванными комнатами. В общих комнатах же туалет-ванная общие. Но, как правило, женские и мужские отделяются.

Как обстоят дела с чистотой?

Понятно, что хостелы - это представители крупнейшей в мире гостиничной сети. Но в 90% хостелах поддерживают чистоту и порядок на должном уровне. За исключением хостелов в некоторых странах, путешественники обычно нареканий на этот счет не высказывают.

Состояние чистоты сильно различается в основном с учетом качества хостела. Прежде чем бронировать место, ознакомьтесь с комментариями бывших постояльцев на этот счет.

Нужно ли заранее бронировать место в хостеле?

Для вашего удобства, конечно, хорошо бы бронировать заранее. Но иногда, когда по стечению обстоятельств этого не удалось сделать, можно постучаться в двери и попытать свое счатье на месте.

Но наш совет: рисковать так особенно в пик сезона не стоит.

Как происходит check-in и check-out в хостелах?

По сути, этот процесс мало чем отличается от отелей. Как правило, заезд с 12:00 до 14:00, выезд с 10:00 до 12:00. В некоторых хостелах график свободный.

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Если ваша регистрация опаздывает, отправьте сообщение менеджеру хостела. Вас могут задержать на таможне, ваш самолет может опоздать - вы можете столкнуться со многими подобными ситуациями. Вы можете быть единственным постояльцем хостела на тот момент, и если там не будет работника в ночную смену, но вы реально можете остаться на улице.

В некоторых хостелах вашу кровать застилают и сдают вам в чистом виде. В некоторых местах при заселении предоставляется комплект подушек и постельного белья. Просят вернуть их при выезде. Однако у большинства из них может не быть полотенец или наволочек. Вы можете получить их за дополнительную плату.

Во время вашего пребывания;

Вам выдадут ключ от входной двери хостела (если она находится на этаже квартиры).

Если вы остаетесь в хостеле, вы должны тихо заходить и выходить, желательно не включать при этом свет, чтобы не мешать соседям.

В некоторых местах есть система доступа по картам, в некоторых - система входа по паролю.

Самое главное правило общежития: уважение к другим.

Каковы общие правила?