Хостел - дешевая альтернатива отелю или риск?
Эта статья о хостелах, спасающих карманы и кошельки путешественников от дополнительных затрат, предназначена для тех, кто отказывается от поездок из-за высоких цен на номера в отелях, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.
Что такое хостел?
Хостел - это в своем роде отель. Но по вашему желанию в одной комнате можете находиться только вы, или же одновременно и 32, и даже 64 человека. Но в целом это место, где можно разместиться в номере на 4-8 человек, и это очень выгодно для тех, кто выбирает "экономный" класс в путешествиях.
Безопасен ли хостел?
Самый частый и вполне адекватный вопрос: "Как я могу оставаться в одной комнате с незнакомым человеком?" По сути, хостел очень схож с классическим видом общежития. Такие помещения еще называют "Dorm door". В одной комнате могут быть расположены от 4-х до десяток коек. Но при желании вы можете забронировать для себя отдельный номер - в хостелах есть и такая возможность.
Если вы решились оставаться в номере с незнакомыми людьми, то, конечно, нужно предпринять некоторые меры предосторожности. Например, держите свои вещи ближе к себе, всегда обращайте внимание на тройку паспорт-телефон-кошелек. Если проживание в смешанных номерах не для вас, бронируйте только мужские или женские номера. Это также можно сделать уже на этапе бронирования. Если вы не хотите ни с кем оставаться, вы можете получить отдельную комнату, заплатив немного больше.
Другой наиболее часто задаваемый вопрос - можно ли столкнуться с воровством?
В общежитиях каждому предоставляется собственный запирающийся шкафчик, и обычно вам выдадут висячий замок, или вы можете использовать свой собственный замок. Так что, если у вас есть небольшая проблема с доверием, всегда держите в сумке замок и используйте его. В таком случае риск кражи любых ваших вещей близок к нулю.
Как обстоят дела с питанием в хостеле?
В большинстве хостелов есть кухни, и ими может воспользоваться любой желающий. Но учтите - это общая зона для всех постояльцев. В большинстве хостелов есть даже электрическая плита, чайник, микроволновая печь и, реже, духовка.
Кроме того, на кухне есть чашки, тарелки, сковородки, кастрюли, вилки, ложки - все они также предназначены для общего пользования. Однако устраивать застолья в хостеле вряд ли стоит, тем более нужно быть крайне аккуратным при использовании кухни, не оставлять мусор, грязную посуду - это крайне неэтично.
В целом в общежитиях есть кухни, душевые, туалеты, сады и почти 99% имеют доступ в интернет. У некоторых даже есть компьютеры.
Как решить проблему с ванной и туалетом?
Тут обычно бывает так - если у вас есть отдельная комната, у вас или будет собственная ванная комната, или будете пользоваться общими ванными комнатами. В общих комнатах же туалет-ванная общие. Но, как правило, женские и мужские отделяются.
Как обстоят дела с чистотой?
Понятно, что хостелы - это представители крупнейшей в мире гостиничной сети. Но в 90% хостелах поддерживают чистоту и порядок на должном уровне. За исключением хостелов в некоторых странах, путешественники обычно нареканий на этот счет не высказывают.
Состояние чистоты сильно различается в основном с учетом качества хостела. Прежде чем бронировать место, ознакомьтесь с комментариями бывших постояльцев на этот счет.
Нужно ли заранее бронировать место в хостеле?
Для вашего удобства, конечно, хорошо бы бронировать заранее. Но иногда, когда по стечению обстоятельств этого не удалось сделать, можно постучаться в двери и попытать свое счатье на месте.
Но наш совет: рисковать так особенно в пик сезона не стоит.
Как происходит check-in и check-out в хостелах?
По сути, этот процесс мало чем отличается от отелей. Как правило, заезд с 12:00 до 14:00, выезд с 10:00 до 12:00. В некоторых хостелах график свободный.
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- Если ваша регистрация опаздывает, отправьте сообщение менеджеру хостела. Вас могут задержать на таможне, ваш самолет может опоздать - вы можете столкнуться со многими подобными ситуациями. Вы можете быть единственным постояльцем хостела на тот момент, и если там не будет работника в ночную смену, но вы реально можете остаться на улице.
- В некоторых хостелах вашу кровать застилают и сдают вам в чистом виде. В некоторых местах при заселении предоставляется комплект подушек и постельного белья. Просят вернуть их при выезде. Однако у большинства из них может не быть полотенец или наволочек. Вы можете получить их за дополнительную плату.
Во время вашего пребывания;
- Вам выдадут ключ от входной двери хостела (если она находится на этаже квартиры).
- Если вы остаетесь в хостеле, вы должны тихо заходить и выходить, желательно не включать при этом свет, чтобы не мешать соседям.
- В некоторых местах есть система доступа по картам, в некоторых - система входа по паролю.
- Самое главное правило общежития: уважение к другим.
Каковы общие правила?
- Вы должны уважать людей, с которыми остаетесь в одной комнате.
- Запрещено оставлять на кухне грязную посуду.
- Нужно уметь делиться, вести общую беседу - быть максимально коммуникабельным.
- Соблюдайте максимальную чистоту в туалетах и ванных комнатах.
- Не разбрасывайте свои вещи в комнате.
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Что вам дает проживание в хостеле?
Самое главное - можно обзавестись друзьями из десятков стран! Здесь нет официальной и холодной атмосферы, как в отелях. Напротив, здесь царит теплая и дружеская атмосфера. Как правило, хостелы расположены в центре города, близко к достопримечательностям или остановкам общественного транспорта. Если повезет с кампанией, можете очень весело провести время и получить массу удовольствия. Кроме того, можете натренировать знания иностранного язык.
Сколько стоит проживание в хостеле?
Теперь поговорим о бюджете. Хостелы намного дешевле, чем отели. Например, найти хостел можно даже за 3 доллара, а в скандинавских странах, например, место стоит 20-30 евро минимум. А теперь представьте, если хостел стоит 20-30 евро, то какие цены в отелях!
Так что, если вы хотите побывать во многих дорогих городах Европы и всегда откладываете свои планы из-за высоких цен на отели, обязательно ознакомьтесь со стоимостью мест в хостелах - поверьте, вы передумаете.
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