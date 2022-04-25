В Азербайджане снесли придорожные объекты вдоль туристических маршрутов

Обнародована информация о работе по ремонту придорожных объектов вдоль туристических маршрутов.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве по туризму, проектные работы первоначально были проведены в Бинагадинском и Абшеронском районах Баку, а также в Гобустанском, Шамахинском, Агсуинском и Исмаиллинском районах, расположенных на северо-западном туристическом коридоре и являющихся частью этого коридора, передает Day.Az.

Отмечается, что на первом этапе совместно с Государственным агентством по туризму, исполнительными органами районов, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана были обследованы 218 объектов в Гобустанском, Шамахинском, Агсуинском и Исмаиллинском районах. Было принято решение о сносе 108 объектов, так как они были построены незаконно.

Выявлено 185 объектов в поселках Мушфигабад и Сулутепе, принято решение о сносе 25 объектов по причине того, что они находились в непригодном состоянии и располагались на охраняемой полосе дороге.