Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний

Международные аэропорты Азербайджана расширяют сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана одобрило запрос иностранных авиакомпаний на выполнение новых рейсов в аэропорты страны и увеличение частоты по существующим направлениям.

Данное разрешение распространяется на такие направления, как Измир, Бодрум, Даламан, Анкара, Анталья, Рига, Будапешт, Варшава, Абу-Даби, Кувейт, Мускат, Рим, а также ряд городов России и других стран СНГ.

Помимо бакинского аэропорта, авиакомпании также проявляют интерес и к региональным аэропортам.

Международные аэропорты Азербайджана в настоящее время ведут необходимые работы по принятию рейсов данных авиакомпаний.