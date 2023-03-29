Эта страна вводит для туристов 5-летнюю визу

Впервые в своей истории Египет вводит для туристов 5-летнюю визу, а также расширяет список стран, кому будет доступна туристическая виза по прибытии. Стоимость новой долгосрочной визы также названа - туристу она обойдётся в $700. Об этом заявили в агентстве MEHA, цитируя слова Ахмеда Иссы, министра туризма и древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Пятилетняя многократная виза будет доступна за 700 долларов, а однократная 30-дневная виза по прибытии теперь может быть получена более чем 180 странами за 25 долларов", - заявил египетский министр туризма. Он отметил, что все эти события "являются частью стратегии развития туризма, важнейшего источника иностранной валюты и рабочих мест для экономики Египта, которая пострадала от последствий пандемии Covid-19 и российско-украинским конфликта".

Напомним, в рамках данной стратегии рассчитывает увеличивать число туристов ежегодно на 25-30% и достичь 30 млн к 2028 году. На данный момент прирост турпотока в январе-феврале зафиксирован на уровне более чем 30%. При этом Россия пока показывает спад на 40%. Поток туристов увеличился из таких стран, как США, Великобритания, Саудовская Аравия, Германия, Франция, Италия и Испания. Так, количество итальянских туристов увеличилось на 250%. Также в Египте надеются на возвращение китайских туристов, которых считают потенциально одним из крупнейших рынков. В 2019 году Египет принял около 220 тыс. китайских туристов.

Г-н Исса добавил, что он уверен, что Египет достигнет цели в 15 миллионов туристов в этом году, что сделает этот год рекордным. "Даже с уменьшением российского турпотока результаты показывают, что мы сможем достичь или превзойти нашу цель, даст Бог, в 2023 году", - сказал он.