https://news.day.az/tourism/1587351.html Азербайджанцам станет легче путешествовать в Саудовскую Аравию - будут выдаваться электронные визы
Азербайджанцам станет легче путешествовать в Саудовскую Аравию - будут выдаваться электронные визы
Согласно новому решению, принятому Саудовской Аравией, граждане Азербайджана смогут получить электронную визу во время визита в эту страну.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующие органы Саудовской Аравии приняли решение, согласно которому еще восемь стран (Албания, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Мальдивы, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан) смогут получить визы в электронном виде.
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