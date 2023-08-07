Азербайджанцам станет легче путешествовать в Саудовскую Аравию

Согласно новому решению, принятому Саудовской Аравией, граждане Азербайджана смогут получить электронную визу во время визита в эту страну.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующие органы Саудовской Аравии приняли решение, согласно которому еще восемь стран (Албания, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Мальдивы, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан) смогут получить визы в электронном виде.

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