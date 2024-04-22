Гостеприимно, красиво и вкусно!

Согласно статистике, почти треть всех туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году и с начала этого года, прибыли именно из России. Россиян привлекает в Азербайджане и отсутствие языкового барьера, и безвизовый режим, и удобный недолгий перелёт. Причём рост турпотока по этому направлению составил почти 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по оценкам специалистов, спрос на азербайджанские туры у россиян продолжит расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Азербайджан сегодня занимает первое место среди стран, куда выезжают российские туристы, обойдя по популярности даже Турцию. И это во многом - следствие продуманной политики руководства и активной работы туристического бизнеса обеих стран. Этой весной Россия и Азербайджан утвердили дорожную карту по развитию туризма на ближайшие три года. Документ, подписанный заместителем министра экономического развития России Владимиром Ильичевым и председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым, призван помочь туроператорам двух стран активизировать взаимодействие, чтобы туры в Азербайджан для российских туристов и туры в Россию для азербайджанцев стали доступнее. Среди актуальных общих задач в сфере туризма - повышение узнаваемости азербайджанских и российских туристических брендов и их взаимное продвижение на национальных цифровых площадках, активизация инвестиционных проектов и совместная организация туров, в частности - развитие круизного туризма на Каспии.

Многое для развития взаимного туризма делается в обеих странах уже сегодня. На данный момент в России рассматривается законопроект, призванный стимулировать деятельность туроператоров, организующих туры в страны СНГ, а проект "Карта туриста" вскоре поможет азербайджанским гостям в путешествиях по России. Кроме того, всё новые российские авиакомпании открывают регулярные прямые рейсы в столицу Азербайджана - так, в конце апреля состоится первый такой перелёт "Уральских авиалиний".

Сразу несколько принципиальных решений было принято в начале апреля на встрече в Баку председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым. В частности, Ассоциация поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана подписала соглашение с Агентством развития медицинского туризма Петербурга. Договорились о сотрудничестве и Азербайджанский университет менеджмента и туризма с Петербургским центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства. Речь шла, прежде всего, о российско-азербайджанских образовательных программах в сфере туризма. К визиту российской делегации в Баку был приурочен старт конкурса "Знаток России - Знаток Азербайджана", второй этап которого, запланированный на ноябрь, пройдёт в культурной столице России, позволив студентам вузов Петербурга и Баку создать совместные туристические проекты.

Кроме того, на текущий год и в России, и в Азербайджане запланировано множество маркетинговых мероприятий по взаимному продвижению туристических продуктов: выставки, семинары и презентации, организация ознакомительных мероприятий для туристических компаний. Туристические возможности Азербайджана, в том числе и освобождённых территорий, уже были представлены на недавней международной туристической выставке в Москве, а азербайджанский туристический центр "Шахдаг", в прошлом году присоединившийся к Евразийскому Альянсу горных курортов, не так давно принял участие в фестивале, организованном российским зимним центром "Роза Хутор". Согласно информации от Государственного агентства по туризму Азербайджана, в связи с увеличением потока российских туристов в республику вскоре возобновится и деятельность туристического представительства Азербайджана в России, прерванная на время пандемии.

По оценке и азербайджанских, и российских специалистов, потенциал для развития двусторонних туристических связей у наших стран очень большой, ведь он основывается на активных партнёрских отношениях, глубокой взаимной симпатии и интересе наших добрососедских народов.

В преддверии сезона летних отпусков журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева спросили у москвичей и гостей столицы о том, что они знают о туристических возможностях Азербайджана, и какие направления туризма в республике интересуют их больше всего.

Дизайнер Кира рассказывает: "Была в Баку лет пять назад - прекрасно зарядила свои "эмоциональные батарейки" - словно побывала в сказке! То, что говорят про восточный колорит и кавказское гостеприимство - всё правда! Были на Площади Фонтанов, во Дворце Ширваншахов, в Музее ковра, в Нагорном парке и парке "Шелале", поднимались на древнюю романтическую Девичью башню. А самым большим удовольствием для меня оказалась "Малая Венеция" - прогулочные каналы, где можно покататься на настоящей гондоле! Прогулки по городу совместили с шопингом - много отличных магазинов. Ездили как туристы, посмотреть город, но собираемся обязательно вернуться за "пляжным отдыхом" - может быть, уже в этом году". Масса впечатлений и у заядлого путешественника Валерия: "Ездили в Азербайджан на две недели и всё равно не хватило! Страна огней, страна ветров, страна отзывчивых людей. Нас бесплатно подвозили, угощали вином, делали скидки - потому что мы гости. В Баку великолепная набережная, очень понравился Центр Гейдара Алиева, огромные Пламенные башни, а ещё - кафе "Бриллиантовая рука", рядом с которым снималась та самая знаменитая сцена с "чьёрт побьери!", а в самом помещении накладывали гипс на героя Никулина. Несколько дней провели на курорте Мардакан - инфраструктура, песочек, плавный заход в воду - всё понравилось. Единственное - было очень ветрено". Вспоминают лето на берегу Каспия и супруги Дмитрий и Евгения: "Мы ездили с детьми в Новханы, жили у самого моря, и нам понравилось, пожалуй, даже больше, чем в Турции - было меньше народу, спокойнее, море чище, приемлемые цены и очень многие говорили по-русски. Люди в Азербайджане дружелюбные и добрые, к россиянам относятся очень тепло, всегда подскажут и помогут".

"Не ограничивайтесь Баку и пляжами! - советует начинающим туристам Игорь Витальевич. - В Азербайджане есть совершенно уникальные места: грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана, дворец Шекинских ханов, горящая гора Янардаг, храм огня Атешгях, розовое озеро Масазыр, волшебная деревня ремесленников Лагич, горнолыжные курорты! Я в первый раз побывал в Азербайджане в командировке и буквально влюбился в эту страну! Теперь у меня там много друзей и я приезжаю в Азербайджан скорее как гость, чем как турист".

На слуху у россиян и прославленные азербайджанские курорты: Нафталан, Галаалты и Нахчыван. Москвичка Вера Ивановна рассказывает: "В 2019 году отдыхала и лечилась в Нафталане, там знаменитые курорты с нефтяными ваннами. Очень необычные ощущения! К процедуре подходят серьёзно, нужны анализы и консультации врачей. Очень внимательное было отношение и настоящее душевное тепло - так что не только полечила косточки, но и сняла стресс".

Студент Андрей ещё только собирается в Азербайджан: "У меня друзья летом были в Баку на музыкальном фестивале, который проходит прямо на берегу, остались в восторге. Это интересный вариант для поездки на море, так что я теперь думаю свозить на такой фестиваль свою девушку, чтобы сразу и пляж, и музыка, и романтика".

И, конечно, практически каждый житель России, был ли он в Азербайджане или пока нет, вспоминает про богатейшую кухню республики. "В Баку хорошо расширять горизонты, проникаться особенной восточной культурой и обычаями, - делится Вероника из Питера. - Это как другой мир, потрясающая атмосфера. Город очень запоминающийся: зелёный, чистый, ухоженный, колоритный, с красивой архитектурой, старой и новой. А ещё в Баку просто незабываемая кухня: долма из виноградных листьев, настоящий азербайджанский плов из баранины, люля-кебаб, вкуснейшая пахлава! Пожалуй, это была одна из лучших моих поездок, до слёз не хотелось уезжать! Теперь, когда мне нужно себя подбодрить, я иногда хожу в Москве в азербайджанский ресторан". "От поездки в Баку лучшим впечатлением была кухня, - подтверждает Егор, - Кафе и ресторанов просто море. Дегустировали осетрину, варенье из баклажанов и орехов, свежий инжир, фейхоа. Привезли домой азербайджанских специй". А ещё абсолютно все россияне, кто уже был в Баку, на вопрос: "А поехали бы вы в Азербайджан снова?" без раздумий ответили: "Конечно да, и не раз!"