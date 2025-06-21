Отдыхавшая на райском острове туристка загадочно исчезла на моторной лодке

Туристка, отдыхавшая на райском острове в Средиземном море, загадочно исчезла во время морской прогулки на арендованной моторной лодке.

Как передает Day.Az, об этом случае стало известно изданию The Metro.

39-летняя британка провела около двух месяцев на острове Форментера неподалеку от Ибицы, Испания. Во вторник, 17 июня, она арендовала моторную лодку в порту Ла-Салина и отправилась в море. Друзья туристки ждали ее возращения в среду и забили тревогу около 18:00 - женщина не объявилась.

К поискам путешественницы подключили вертолет испанской береговой охраны, полицейские катера и водолазов. Жительница Великобритании до сих пор не найдена, как и ее 15-метровое судно.