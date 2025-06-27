Большинство людей не знают об этом неписаном правиле для ручной клади в самолете

Даже опытные путешественники обычно имеют ошибочное представление о многих аспектах авиаперелетов. Одно из них касается правил пользования полкой для ручной клади над пассажирскими креслами.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Independent.

Как отмечает издание, главная ошибка относительно этой полки - считать ее местом для своих вещей, оплаченным при покупке билета. На самом деле это не так.

"На самом деле ваш билет, даже если он включает ручную кладь, не гарантирует, что ваша сумка попадет в салон. Первые, кто заходят на борт, - первыми получают место для багажа. Суть в том, что современные самолеты просто не имеют достаточно места на полке, чтобы вместить чемодан на колесиках для каждого пассажира", - пояснил бывший бортпроводник авиакомпании Emirates Джей Роберт.

По его словам, если рейс заполнен почти полностью, есть высокая вероятность, что часть пассажиров заставят сдать свои вещи в багаж. Обычно, свои шансы пронести чемодан в салон можно оценить по количеству пассажиров с большими чемоданами в очереди на посадку перед вами.

"Заходить в самолет, особенно под конец посадки, с ожиданием и затем требованием места на полочке над своим сиденьем - это не только создает впечатление, что вы напыщенные и проблемные. Это еще и уменьшает вероятность того, что экипаж приложит усилия, чтобы вам помочь", - предупреждает бывший бортпроводник.

Также эксперты предостерегают от передвижения чужого чемодана без разрешения, даже если этот чемодан находится прямо над вашим местом. Сандра Зо Аводеле, консультантка по вопросам путешествий, говорит, что существует негласное правило - не прикасаться к чужим вещам в самолете.