Миллионер поделился советом, о котором следует не забывать перед регистрацией в аэропорту

Миллионер Марк Тилбери дал важные советы относительно того, как сохранить свои деньги, если ваш багаж потерялся в аэропорту. В частности предприниматель и звезда YouTube в своем недавнем видео рассказал, что нужно сделать перед полетом, включая фотографирование чемодана перед регистрацией.

Как передает Day.Az, об этом пишет Express.

"Сначала я делаю фотографию своего багажа непосредственно перед регистрацией, чтобы иметь возможность требовать до 3800 долларов (речь идет о тарифах в США) в случае его потери или кражи", - отметил миллионер.

Такой совет поможет вам вернуть деньги, если ваши вещи исчезнут или будут украдены. Как говорится в материале журнала Travel and Leisure, фотографирование багажа играет важную роль, ведь это увеличивает шансы получить компенсацию в том случае, если ваш чемодан будет поврежден или не найдется.

"Многие путешественники попадают в беду, когда их вещи изымают, не осознавая, что они считаются жидкостями, например косметика, такая как блеск для губ и жидкая подводка для глаз, или продукты питания, такие как соусы и джемы", - отметил генеральный директор и основатель компании по хранению багажа Bounce.com Коди Канди.

По его словам, если вы можете "размазать или вылить предмет", то, скорее всего, это жидкость. Поэтому если вы не уверены, то лучше упаковать такие предметы в зарегистрированный багаж или "оставить дома".