Подземелья Рима впервые открыли для туристов в формате видеотрансляции

Один из старейших сохранившихся древнеримских домов на Палатинском холме, одном из семи римских холмов, впервые открывает для публики свои подземелья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщило The Independent.

Расположенный недалеко от Колизея, Палатинский холм был местом для храмов, также там жили выдающиеся граждане в период республиканской эпохи Рима (509-27 гг. до н.э.). Впоследствии город превратился в аристократический квартал Римской империи, где над старыми домами построили новые дворцы.

В публикации отмечается, что посетители не могут попасть в потаенные комнаты дома, в которые можно попасть только через опасно крутую лестницу под землей. Вместо этого на поверхности они будут наблюдать, как гид спускается в комнаты древнего дома и проходит по его комнатам, транслируя и озвучивая увиденное в прямом эфире через смартфон.

Считается, что такая виртуальная экскурсия решает несколько задач: позволяет посетителям "увидеть" древнеримское жилище, которое из-за своего подземного расположения было бы недоступным. К тому же, таким образом уменьшается количество людей в подземных комнатах дома, что способствует защите древних фресок от чрезмерной влажности и углекислого газа.

Руководительница проекта, Федерика Ринальди, сказала, что археологи мало знают о семье, которая там жила. Однако, учитывая уровень отделки, напоминающий некоторые из элегантных домов той эпохи в Помпеях, жители явно были состоятельными. Фрески украшены насыщенными цветными орнаментами из искусственного мрамора и мозаиками на полу трехмерными кубами.

"Его расположение на самой высокой точке холма, распределение на нескольких уровнях, которые используют склоны самого Пфальцского холма, и состояние, в котором он дошел до современности, делают его сегодня почти классическим историческим справочником", - сказала она.

Также в материале сказано, что начиная с 3 марта, прямые трансляции туров будут проводиться еженедельно, по вторникам. Сейчас - на итальянском и английском языках, однако ожидается, что языков станет больше. Группы экскурсантов будут ограничены десятком человек, а экскурсии будут проводиться по предварительному бронированию и за дополнительную плату, кроме обычной платы за вход в Колизей и Пфальцский холм.