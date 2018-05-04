Чеченский мастер показал самый острый нож в мире - ВИДЕО

Насколько острым может быть нож? Очевидцы рассказывают разные вещи. Кто-то говорит, что ножом можно резать гвозди, кто-то рассказывает про толстую пачку бумаг или дерево.

Этот мастер, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trendymen, показал свое умение на деле - его нож настолько острый, что может с легкостью разрезать 8 пластиковых бутылок с водой одним движением.

Секрет заточки лезвия остался в тайне за кадром. Кто знает, может он им поделится в следующих видео.

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