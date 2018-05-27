Русские фамилии: самые неожиданные факты

На Руси первыми людьми, которые стали присваивать друг другу не только имена, но и фамилии, были новгородцы, перенявшие этот обычай у литовцев. В летописи упоминаются фамилии Луготиниц, Пинещиничь и Нездылов, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.



Русь бесфамильная



Привычки новгородцев не оказали существенного влияния на всю Русь, отдельные фамилии начали входить в обиход лишь спустя два столетия, когда появились у бояр и воевод. В основном народ получил фамилии только после отмены крепостного права, до этого момента все были практически бесфамильными, обходясь прозвищами или называясь по именам отцов и дедов (Ивановыми и Алексеевыми), причём из поколения в поколение фамилия могла меняться.

Даже фамилия царского рода Романовых произошла от имени Роман, которое носил рано погибший отец первой жены Ивана Грозного Анастасии воевода Роман Юрьевич Захарьин-Кошкин. У его отца была фамилия Кошкин, а за детьми - двумя дочерями и тремя сыновьями закрепилась фамилия Романовы. Один из сыновей - Никита стал дедом первого царя из династии - Михаила Фёдоровича.

В 1888 году указом Сената каждому жителю России было вменено в обязанность иметь фамилию, однако по переписи 1897 года оказалось, что 75% населения империи живут без фамилии. Правда, большую часть бесфамильных людей переписчики обнаружили на окраинах страны, где жили люди других национальностей; дать фамилии всему населению страны удалось только большевикам в 1930-х годах.



Унизительные фамилии



Смешных и забавных, а порой и унизительных фамилий на Руси было много - тут и Кошкины, дворяне Трусовы и Дурасовы, крестьяне с фамилиями Босяк, Oбъeдкин, Пaкocтин, Лeнтяeв или Пacкyдин и даже казаки с фамилиями Дристунов, Нетудахата, Пердяев, Сухозад или Мохнажопкин (C. Kopягин в paбoтe "Гeнeaлoгия и ceмeйнaя иcтopия Дoнcкoгo кaзaчecтвa").



Зачем люди брали такие фамилии



Оказывается, обычай брал начало в языческих суевериях, по которым человек должен носить настолько ничтожное имя, чтобы злые духи не обращали на него внимания. Обычай этот у русских не уникален - подобные ему обычаи существовали и в Средней Азии, и до сих пор существуют в Китае.

Кроме этого, в старину боялись зависти, сглаза и потому надеялись, что "счастливчику" с фамилией Мочало или Пустяк мало кто будет завидовать.

В крестьянской среде существовала и своеобразная профилактика грехов через фамилии - родители надеялись, что Лентяев будет трудолюбив, Блуд станет верным и любящим супругом, а Дурак проявит недюжинные умственные способности.

С унизительными фамилиями в Российской империи пытались бороться законодательно - царский указ 1825 гoда "O зaмeнe нeпpиcтoйныx фaмилий y нижниx чинoв" был oбязaтeлeн для тех, кто служил в армии, но положение он так и не спас - и после него в России осталось много Пукиных, Гнид, Пысей и Сручкиных.

Однако доподлинно известно, что однажды в истории России был и обратный эпизод, когда указом Екатерины все, кто носил фамилию Пугачевы, должны были стать Дураковыми, причем менять фамилию впредь было запрещено. Было это, как вы наверное уже поняли, после подавления пугачевского восстания.

Позже всех фамилию обрели православные священники - их награждали фамилиями по окончанию семинарии, причем, чем выше была успеваемость, тем более благозвучную фамилию давали: Успенский, Троицкий, Никольский, Благовещенский.

Могли облагородить "старую" фамилию, переинчаив ее на латинский манер. Так, Бобровы становились Касторскими (castor - "бобер"), Орловы брали фамилию Аквилевы, а Скворцов становился Стурницким.



Самая распространённая фамилия



Исследования российских учёных, которые были проведены в 2005 году под руководством Елены Балановской, выявили, что самой распространенной фамилией в России является фамилия Смирнов, за ней идут Ивановны, которые держали абсолютное первенство в XIX веке, далее следуют Кузнецовы, Соколовы, Поповы, Лебедевы, Козловы, Новиковы, Морозовы, Петровы, Волковы и Соловьёвы.

Впрочем, зав. отделом этимологии и ономастики Института русского языка РАН Анатолий Журавлев по-прежнему считает, что самой распространенной в России остается фамилия Иванов. О количестве ее носителей данных нет, зато ученые РАН оперируют таким понятием, как частотность и указывают, что на 1 000 Ивановых в России встречается только 750 Смирновых, 700 Кузнецовых и 500 Поповых. Тем не менее некоторые лингвисты утверждают что в России живет не менее 2 500 000 человек с фамилией Смирнов, что ставит эту фамилию на 9 место в мире по распространенности.



Мы просто чего-то не знаем



Если фамилия кажется нам смешной - это может значить, что мы чего-то не знаем о её происхождении. Например, лингвисты выяснили, что "смешная фамилия" Вагина произошла от притока Дуная Ваг, а Бляблин получил своё прозвище, потому что был забиякой (слово "бля-бля") означало оплеуху. Предки Жирносека делали (секли) жернова, а дед Кретинина отличался скупостью, ведь фамилия произошла от слова "крет", что на юге России означало "крот".

Фамилия Пупкин произошла от слова "пупок", которое означало почку растения; есть версия и о происхождении этой фамилии от имени Пупко (В. О. Васильев, "Толковый словарь русских фамилий"). А знаменитая фамилия Гагарин - от древнерусского глагола "гагарить", что значило - много и не по делу хохотать.