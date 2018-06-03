Лучшие короткометражные мультфильмы, созданные киностудией Pixar - ФОТО

Киностудия Pixar известна с 1980-х годов и является коммерчески наиболее успешной анимационной студией за всё время существования кинематографа. Она также является разработчиком передовых решений в области трёхмерной компьютерной графики.

Киностудия создает потрясающие полнометражные мультфильмы, но славится также своими короткометражками. Эти непродолжительные мультфильмы почти всегда показывают перед основными полнометражными мультфильмами, и некоторые из них даже более запоминающиеся, чем сам главный фильм. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет короткометражные мультфильмы Pixar, которые действительно стоит посмотреть.

Джордж и ЭйДжей

Это рисованный мультфильм, что не характерно для киностудии, которая славится использованием компьютерной графики. В нем рассказывается о злоключениях работников дома престарелых - Джорджа и ЭйДжея из мультфильма "Вверх", после того, как Карл Фредриксен улетел со своим домом на воздушных шариках.

Приключения Андре и Пчёлки Уолли (1984)

Смешной человечек Андре, проснувшись, отправляется на прогулку, где к нему пристает пчела Уолли, от которой человечку приходится убегать.

Это первый короткометражный мультфильм киностудии, которая в 1984 году еще даже не называлась Pixar. Мультфильм был сделан с одной целью - продемонстрировать, какие возможности способны предоставить компьютерные технологии художникам-мультипликаторам.

Мэтр и Призрачный Свет

Это, возможно, не самая удачная работа киностудии Pixar, но она заслуживает внимания хотя бы потому, что режиссером мультфильма был сам Джон Лассетер - основатель студии. Это веселая история с живыми машинами, известными нам из мультфильма "Тачки".

Веселозавр Рекс

Рекс из "Истории игрушек" никогда не слыл весельчаком и любителем вечеринок. Тем не менее, все меняется в этой короткометражке, и в одно мгновение он превращается из зануды в Веселозавра Рекса.

Джек-Джек атакует

Этот короткометражный мультфильм дает возможность зрителям увидеть, при каких обстоятельствах у Джек-Джека - самого младшего из Суперсемейки - проявляются наконец суперспособности. Ведь в главном фильме зрители не могли этого видеть, они лишь слышали сбивчивые сообщения няни малыша, оставленные на телефоне.

Лава

Короткометражный мультфильм, демонстрирующийся в кинотеатрах перед показом полнометражного мультфильма "Головоломка", - это история о любви ... двух вулканов. Диалогов в мультфильме нет, есть песня, в которой поется о стремлении обрести настоящее счастье, встретив вторую половинку.

Похищение

Оскароносный мультфильм режиссера Гэри Ридстрома рассказывает о двух зеленых инопланетянах, занимающихся похищением людей. Оказывается, это такое трудное занятие, что без определенного опыта неудачи преследуют на каждом шагу.

Луна

Этот короткометражный мультфильм наполнен лирикой и фантазией. Он повествует о мальчике, который выходит в море на лодке вместе с отцом и дедом. На сюжет фильма оказали влияние личные переживания режиссера Энрико Касароза, которому вовсе не чужд конфликт отцов и детей.

Санджай и его команда

И опять конфликт отцов и детей. Индийский мальчик, влюбленный в западную поп-культуру, встречает неодобрение со стороны своего отца, который придерживается более традиционных взглядов. Отец и сын учатся понимать друг друга лучше.

Престо

Этот короткометражный фильм, демонстрировавшийся перед показом полнометражного мультфильма "ВАЛЛ-И", рассказывает о белом кролике по имени Алек Азам. Он голоден и заперт в клетке, а фокусник Престо на сцене готовится исполнить трюк со шляпой и кроликом. Но Алек отказывается подыгрывать ему, пока не съест морковки.

Песочник

Великолепный, фотореалистичный мультфильм, обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм", демонстрирующий нам, как далеко продвинулась киностудия в компьютерной обработке изображений. Это история о птенце-песочнике, который учится добывать еду на берегу, пока отступает волна. Но это нелегко, опасно и требует сноровки.

Лу

Один из последних короткометражных мультфильмов киностудии, выпущенный в 2017 году. Лу противостоит хулигану, который забирает чужие игрушки. Но неприязнь к обидчику внезапно сменяется состраданием к нему, когда Лу понимает, что движет хулиганом. Лу преподает хулигану хороший урок, и тот учится поступать правильно. Фильм затрагивает проблемы, с которыми, как правило, сталкиваются дети.

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