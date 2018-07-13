Почему фильмы Marvel лучше DC - ИССЛЕДОВАНИЕ

Считается, что фильмы студии Marvel успешнее DC Comics. Поэтому ученые провели исследование с целью выяснить, почему так происходит, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Противостояние киновселенных Marvel и DC вышло на новый уровень и явное преимущество у студии Marvel, которая с 2008 года начала заниматься собственным кинопроизводством, пишет Maxim.

Так, маркетинговая компания ZappiStore провела исследование, выяснив, почему фильмы по комиксам Marvel оказываются прибыльнее, чем DC. В ходе исследования была использована платформа Affectiva, которая позволяет распознавать эмоции и выражения лиц. Ее использовали для оценки реакции зрителей на трейлеры фильмов из киновселенной DC и Marvel. Учитывалось общее восприятие видеоматериала и желание поделиться им со своими друзьями в социальных сетях после просмотра.

Результаты исследования показали, что ключевой составляющей успеха Marvel и ее превосходства над DC являются супергерои киновселенной, а также юмор в фильмах. В частности, было установлено, что супергерои Marvel вызывают у зрителя больше положительных эмоций, чем персонажи DC Comics. Кроме того, участники исследования испытывали более прочную эмоциональную связь с персонажами Marvel и демонстрировали более одобрительное отношение к студии в контексте узнаваемости бренда.

Также в ходе исследования был установлен фильм, который наиболее позитивно воспринимался зрителями. Таким фильмом стала лента "Стражи Галактики. Часть 2". На второй позиции разместился "Первый мститель: Противостояние", а тройку наиболее позитивно воспринимаемых зрителем фильмов замкнул супергеройский боевик "Лига справедливости" от DC.

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