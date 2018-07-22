Появился волшебный трейлер фильма "Фантастические твари 2" - ВИДЕО

На конвенции Comic-Con в Сан Диего был показан официальный трейлер фэнтезийной картины "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", новой главы волшебного мира Дж.К. Роулинг, в которой появятся персонажи из истории о Гарри Поттере.

Трейлер отправляет нас обратно в Хогвартс, где молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу) обучает юного Ньюта Саламандера (Джошуа Ши), как бороться со своими страхами, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. После этого в ролике показывают Гриндельвальда (Джонни Депп) с его речами о превосходстве волшебников над магглами, уже взрослого Ньюта (Эдди Редмэйн), которого Дамблдор просит выследить и поймать Гриндельвальда, а также Тину (Кэтрин Уотерстон), Квини (Элисон Судол), Якоба (Дэн Фоглер) и Креденса (Эзра Миллер) с его разрушительной силой.

Давняя подруга Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) говорит магозоологу, что он "еще не встречал монстра, которого бы не смог полюбить", а после Ньют вместе со своим братом Тесеем Скамандером (Каллум Тернер) сражается с самим Гриндельвальдом.

В конце трейлер представляет легендарного алхимика Николаса Фламеля (Бронтис Ходоровски), творца Философского камня из первой части "Гарри Поттера". Выглядит он не очень, чем пугает Якоба, но является очень приветливым волшебником. Этот ролик еще больше запутывает зрителя, а те, кто первый разу будет смотреть фильм - и вовсе ничего не объясняет.

Новое фэнтези Дэвида Йейтса в кино выйдет осенью, 15 ноября.



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