Женщина обругала похожего на ребенка водителя и сама нарвалась на упреки - ВИДЕО

Пользователи сети оставили множество гневных комментариев в адрес ростовчанки, которая приняла водителя автобуса за ребенка. Ролик с диалогом опубликован в группе "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" во "ВКонтакте".

Местная жительница возмутилась стилем езды водителя автобуса №96. На одной из остановок девушка подошла к шоферу и высказала ему претензии, включив камеру на смартфоне. Пассажир заявила, что мужчина ужасно водит, поэтому пенсионеры внутри практически падали во время поездки. Пообщавшись с водителем меньше минуты, ростовчанка посчитала, что он еще не достиг совершеннолетнего возраста, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Вы ужасно водите, вам 15 лет. Почему вы управляете автобусом в таком возрасте? Вы не имеете права этого делать", - заявила женщина. Затем она пообещала вызвать инспектора, чтобы проверить документы шофера.

Комментаторы из Ростова-на-Дону отметили, что уже не первый год ездят на автобусе с этим водителем, которому явно больше двадцати лет. Более того, некоторые упрекнули женщину за излишнее любопытство.

"Нашли до чего докопаться. Ходят с камерами, народные инспекторы", - написал один из местных жителей. "А вообще, господа, внешность обманчива, и не надо на себя много брать", - отметил другой.

Журналисты издания "Блокнот Ростова" выяснили, что личность водителя позднее проверили инспекторы полиции. Они отметили, что все обвинения пассажира необоснованы, а мужчина имеет право водить автобус.

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