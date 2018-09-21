Маргарита Назарова: «полосатая» судьба артистки

У этой смелой и красивой женщины было все: слава, любовь и признание зрителей. Она была прекрасной дрессировщицей, но настоящая слава пришла к ней после съемок в кино.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, не любить животных у Маргариты Назаровой просто не было шанса: ее отец работал лесником в Царском Селе. Девочка даже вырастила медвежонка, который остался без матери. Но на арене цирка маленькая Рита себя не видела: ей хотелось стать артисткой и она всерьез увлекалась танцами.

Во время войны Маргарита попала в плен и ее отправили на работу в Германию. Знание немецкого языка позволило девушке найти пристанище в одном из домов, куда ее определили в качестве прислуги. Чуть позже Назарова устроилась танцевать в кабаре: таким необычным образом сбылась мечта танцевать на сцене.

После войны, вернувшись в Советский Союз, Маргарита впервые пришла работать в цирк, показав акробатический номер, который сама придумала. Некоторое время пробыв акробаткой, Назарова "переключилась" на животных: ей предложили выступать с собаками и лошадьми.

Так прошло 8 лет. Но неуемная натура девушки требовала чего-то большего. Назарова решила стать мотогонщицей и с успехом исполняла трюки на "железном коне" на арене цирка. Кто знает, как бы повернулась ее судьба, если бы не встреча с будущим мужем Константином Константиновским, который предложил симпатичной и отважной блондинке стать его ассистенткой. Конечно, Маргарита согласилась. А рабочие отношения вскоре плавно перетекли в романтические.

Кадр из фильма "Полосатый рейс"

Любовь, любимое дело, известность. Что еще надо для счастья? Но судьба благоволила к Назаровой: ей предложили сняться в кино.

Первой работой на съемочной площадке для Маргариты стал фильм "Укротительница тигров", в котором Назарова стала дублершей Людмилы Касаткиной. Актриса наотрез отказалась заходить в клетку с тиграми и делать это пришлось дрессировщице.

Кстати, для Маргариты это был первый опыт работы с хищниками один на один: Константиновский никогда не позволял супруге работать с тиграми в одиночку. Во время же работы над фильмом Назарова почувствовала себя настоящей королевой тигров.

Животные слушались ее и, кажется, даже любили. Правда, помог в этом все тот же Константиновский. Чтобы не так сильно переживать за жену, дрессировщик стал обращаться с тиграми очень строго, а Маргарита, напротив, была с ними максимально нежна. В результате Назарову тигры стали слушаться беспрекословно и вели себя с ней, как ручные котики, а Константиновского на дух не переносили.

Следующим фильмом, который сделал из Маргариты Назаровой настоящую кинозвезду, стал "Полосатый рейс". В нем "королева тигров" исполнила роль взбалмошной Марианны, которая в итоге спасла всю команду судна, на котором в какой-то момент власть захватили хищники.

В "Полосатом рейсе" снялся и ее любимец, тигр Пурш, которого Назарова выкармливала из бутылочки с рождения. Хищник был по-настоящему ручным: члены съемочной группы вспоминали, что Маргарита выводила его гулять на поводке, как собачку, и даже брала с собой в ресторан.

Кадр из фильма "Полосатый рейс"

У Назаровой было все: любящий муж, обожаемый сын, всенародная слава и любимое дело. Но судьба, прежде благоволившая Маргарите, в один момент повернулась к ней спиной.

Сначала заболел и скончался от диабета Пурш, а через некоторое время ушел из жизни любимый муж, Константин Константиновский. Эти две потери Маргарита не смогла пережить.

Психическое здоровье Назаровой, и без того надломленное стрессами, стало давать сбои. Некоторое время дрессировщица даже лечилась в психиатрической клинике, но все же сумела вернуться к работе. Правда, за кулисами во время выступления Назаровой теперь всегда дежурила бригада врачей-психиатров.

Коллеги Назаровой вспоминали, что она работала будто по инерции, а за стенами цирка вела себя довольно странно. Окончательную точку в карьере артистки поставила смерть еще одно хищника: во время одного из выступлений тигр спрыгнул с большой высоты и разбился. Пережить еще и это Маргарита уже не смогла.

Назарова переехала в Нижний Новгород и жила там на пенсию, практически не выходя из квартиры в течение двадцати лет. Умерла Маргарита Назарова в 2005 году. Ее тело нашли в квартире лишь спустя три дня...

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