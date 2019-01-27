Самые шокирующие буквы русского алфавита

Совершенно аргументированно русский язык называют не только великим и могучим, но и одним из самых сложных в мире (лингвисты по этому критерию ставят его на 3-5 места среди других языков планеты). Кроме того, он относится к числу наиболее распространенных языков мира (6-й по численности говорящих и 8-й по числу владеющих им, как родным). Основой русского алфавита, состоящего из 33 букв (21-ой согласных, 10-ти гласных и не имеющих звука твердого и мягкого знаков), является кириллица, а сам современный язык - ее гражданской модификацией, передает Day.Az со ссылкой на Кириллицу.

Говоря о сложности русского языка, имеют в виду и его фонетическую составляющую, ведь, ряд звуков, отождествляющих соответствующие буквы алфавита, становятся непреодолимым препятствием для стремящихся его изучить иностранцев. А таких становится в мире все больше. Происходит это вовсе не от непреодолимой любви к России, а, прежде всего, от необходимости. По мнению академика Виталия Костомарова, русский язык ныне стал не только языком туризма, но и языком бизнеса.

При этом для большинства иностранцев, не представляющие малейшей сложности для носителей языка, звуки оборачиваются страшным кошмаром.

Это только цветочки ...

Казалось бы, наиболее простыми для восприятия и последующего произношения являются гласные буквы русского алфавита. Однако, звук "Ы" для многих иностранцев становится непреодолимым препятствием при попытке его произнести. Причем, со сложностями в этом сталкиваются не только европейцы, в языках которых нет такой гласной, но и многие представители Азии (в частности, китайцы), Америки. Немалые проблемы с этим звуком и у арабов (в арабском языке всего 3 гласные, которые могут долгими и краткими).

Нечто подобное звуку "Ы" встречается, разве что в некоторых тюркских языках. Поэтому, удивляться не стоит, когда иностранцы произносят "бить" вместо "быть" или "ми" вместо "мы". Отчаявшийся преподаватель русского языка, пытаясь добиться правильного произношения иностранцем звука "Ы", часто объясняет, что звук должен быть, "как будто вас ударили по животу".

Сложности возникают также при употреблении буквы "Е", которая может обозначать у нас несколько звуков, и "Ё", а также при произношении звука "Й". Неправильное произношение русских слов с этими и другими звуками определяется известным лингвистом А. А. Реформатским ("Фонология на службе обучения произношению родного языка"), как "подчинение чужой фонетики фонологическим навыкам родного языка".

А вот и ягодки ...

Еще большие затруднения вызывают у иностранцев наши звуки "Ш", "Щ", "Х" (вообще, русский язык упрекают в большом наличии шипящих), которых просто нет во многих европейских и других языках. В свое время государыня Екатерина, будучи еще принцессой, потратила много сил на попытку произнести непреодолимые для немки слова: "борщ", "извозчик", "щи". Причем, последнее, пытаясь отобразить его звучание латинскими буквами, она написала как: "schtschi" ("Екатерина Великая", авт. Бестужева С. - 2015).

Наши шипящие вызывают фонетический ужас не только у европейцев, но и у китайцев (у них в языке нет мягких шипящих), да и у большинства представителей других народов (у вьетнамцев, например, нет звуков "Щ", "Ц"). Тренировочную скороговорку "Шла Саша по шоссе и сосала сушку" произнесет мало кто из представителей азиатских регионов, да и большинство европейцев спасует перед этой русской (абсолютно простой для носителей языка) фонетической головоломкой.

Не стоит забывать и об эксклюзивных знаках - твердом и мягком. От них сатанеют от бессилия, даже, углубленно (или почти так) погрузившиеся в русский язык иностранцы. И, действительно, для нас "мат" и "мать" совершенно разные понятия, так же, как и "брат" и "брать", но для большинства иностранцев, запутавшихся в нашем алфавите и его многогранном звучании, это совершенно тождественные категории.

Удивительно (по крайней мере, для нас), но и некоторые другие русские алфавитные буквы, например, "Р" и "Л" становятся препятствиями при произношении для некоторых представителей азиатских регионов (в первую очередь, китайцев и японцев).

Наверное, говоря о фонетических сложностях произношения привычных русских слов, нельзя забыть и о традиционных для нас звукосочетаниях. Слово, например, "здравствуйте" с его обилием согласных вызывает чувство интеллектуальной заторможенности у многих пытающихся его воспроизвести иностранцев.

Однако, не стоит забывать, что Международной фонетической ассоциацией разработан транскрипционный алфавит, включающий ныне 107 символов-букв, а также 52 символа - диакритических знака, дополненные 4-мя символами - знаками просодии. Он способствует, разумеется, овладению разговорным русским языком. Но, только, при активном желании иностранца насладиться его многогранностью и эксклюзивностью.