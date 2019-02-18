Лучшие карнавалы мира в 2019 году

Буйство красок в Рио-де-Жанейро, захватывающая уличная вечеринка в Новом Орлеане, карнавал в Венеции... Наступает карнавальный сезон, так что пора наряжаться в блестящие костюмы, надевать маски и танцевать под барабаны. Вот список самых ярких и ослепительных карнавалов мира - тут есть из чего выбрать!

Карнавал в Рио-де-Жанейро: 2 - 9 марта

Праздник самбы в Рио называют матерью всех карнавалов. Лучшие танцевальные школы самбы демонстрируют свое мастерство на Самбодроме - специальной 700-метровой улице, предназначенной для проведения уличных шествий. По обеим сторонам улицы сооружены трибуны для зрителей. Можно купить билет на трибуну. А можно просто выйти на улицы города, чтобы влиться в шумную, яркую, танцующую толпу.

Ямайская Вакханалия: 8 марта - 28 апреля

С 1989 года на Ямайке проходит карнавал Bacchanal Jamaica - безумная феерия карибской музыки в стиле калипсо, сока и регги. Танцы, шествия под звук стальных барабанов, жестяных канистр и бочек, пышные маскарадные костюмы и тысячи веселых гуляк! Ямайская Вакханалия - один из главных праздников на острове.

Карнавал в Ситжесе: 28 февраля - 6 марта

Симпатичный испанский город Ситжес может быть тихим и респектабельным в течение большей части года, но во время карнавальной недели перед Великим постом он весь превращается в огромную вечеринку под открытым небом. Стоит добавить, что Ситжес имеет репутацию гей-столицы Европы, так что праздничные гулянья здесь немного отличаются от того, что можно увидеть в других местах.

Все начинается в Жирный четверг с прибытия Короля карнавала, который свергает местное правительство и начинает сам управлять городом. Его правление приводит к таким событиям, как Парад распутства, Опустошающий парад и Похороны сардин в Пепельную среду. Последние два символизируют конец веселья и начало поста.

Венецианский карнавал: 16 февраля - 5 марта

Это одно из самых изысканных и элегантных мероприятий в Европе и на нем определенно стоит побывать. Но не забудьте захватить с собой маску! Существует предположение, что самое интересное на этом карнавале происходит за закрытыми дверями на специальных вечеринках: красивые женщины в шелковых платьях и модные мужчины в бархатных штанах, прячась под масками, шепчутся друг с другом и, возможно, одним шепотом дело не заканчивается.

Марди Гра в Новом Орлеане: гуляния 1-6 марта, 5 марта - собственно Марди Гра

Марди Гра ("Жирный вторник") в Новом Орлеане - самая захватывающая уличная вечеринке в мире, которая проходит во французском квартале города.

Духовые оркестры, классические джаз-бэнды, море бурбона и рома, экзотически одетые танцоры и грандиозные костюмированные шествия - скучать будет некогда!

Карнавал в Пуэрто-Лимоне, Коста-Рика: 6 - 12 октября

Карнавал в Пуэрто-Лимоне - это самая большая и захватывающая уличная вечеринка в Коста-Рике и дань уважения Христофору Колумбу. Он высадился на соседнем острове Увита в 1502 году во время исследования Нового Света. И это хорошее оправдание для целой недели красочных парадов, фейерверков и множества музыка в стиле регги и калипсо. И, что самое приятное, погода обычно такая же великолепная, как и танцы.

Карнавал в Копенгагене: 7 - 9 июня

Относительный новичок на карнавальной сцене, Копенгагенский карнавал уже сделал себе имя своими парадами в карибском стиле, музыкой и самбой. Поучаствовать и посмотреть на красочное действо в столице Дании в эти дни приезжают более 100 000 человек. Большая часть мероприятий проходит Фелледпарке. Туристов развлекают музыкальные группы и танцоры в роскошных костюмах - все как положено на карнавалах. Но иногда в толпе можно заметить и суровых викингов, не говоря уж о классических андерсоновских Русалочках.