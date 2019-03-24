Дубай - один из самых удивительных и интересных городов мира. Все эти роскошные небоскребы, дорогущие тачки и тонны золота, несомненно, выглядят впечатляюще. А еще в Дубае круглый год отличная погода! Но, как известно, и на солнце есть пятна. Вот об этих пятнах, омрачающих яркий и блистающий мир Дубая, мы вам немного расскажем.

Рабочие трудятся по 14 часов в день на дикой жаре

Дубай развивается и строится невероятными, стремительными темпами. Однако для строительства нужна рабочая сила, верно? И эти люди работают в крайне тяжелых условиях, часов по 14 в день, да еще на дикой жаре (летом температура может доходить до 48 градусов). Туристам в Дубае в такую жару советуют не находиться на солнце дольше пяти минут, но о рабочих никто так не заботится. Естественно, это вызывает массу смертельных несчастных случаев, но деньги Дубая тихо покрывают все эти проблемы.

Тюремный срок за поцелуй на публике

Все эти крутые снимки из Дубая могут ввести в заблуждение и дать ощущение того, что в этом городе крайне либеральные порядки, но это совершенно не так. У мусульман все строго. Например, запрещено целовать в общественных местах. Да что там целоваться - даже за руку держать нельзя. Туристы, нарушающие эти правила, вынуждены платить огромные штрафы и даже могут попасть в тюрьму (такие случаи бывали).

Секс-рабство

Ко всему, что связано с сексом, наркотиками и алкоголем, тамошний закон чрезвычайно суров. У девушки могут быть проблемы даже из-за того, что она прошла по улице с открытыми руками. Однако с наступлением ночи все меняется. Старейшая в мире профессия в Дубае процветает: там более 30 000 проституток, предлагающих свои услуги за 500 долларов в час. Звучит как не самое выгодное предложение, но, видимо, таковы дубайские расценки. Однако проблема в другом: крупный бизнес проституцию поддерживает и поощряет, хоть она и незаконна. Это, так сказать, один из традиционных источников прибыли, всем известный грязный секрет Дубая - "белое рабство" и секс-торговля, на которые полиция закрывает глаза.

Трата впустую огромных запасов воды

Дубай расположен в пустыне, а значит, о проблемах, связанных с питьевой водой, там знают не понаслышке. Конечно, пока деньги растут на деревьях, эти вопросы легко решаются, и даже более того: здесь умудряются совершенно воду не экономить и расходовать впустую. Например, ее в огромном количестве расходуют для полива газонов на гольф-площадках, коих в Дубае множество. И такой бездумный подход тут буквально ко всему. Какое сравнение лучше подобрать - мираж в пустыне или пир во время чумы?

Когда нефть закончится, Дубай накроется медным тазом

Не так уж трудно построить рай посреди пустыни, если у вас куча черного золота. И это, в общем, единственное, на чем держится весь Ближний Восток, в том числе и ОАЭ. Но такая ситуация не может продолжаться вечно! Лет через 20 нефти начнет не хватать или цена ее взлетит так высоко, что люди перейдут на другие источники энергии. И тогда мыльный пузырь Дубая просто-напросто лопнет. Этот город будет служить самым наглядным примером того, как профукать кучу денег, не особенно заботясь о последствиях.

Дикий расизм

Мы живем в 21 веке, когда люди больше не считают расизм нормой. Однако человечество готово сделать исключение. Например, никому, кажется, нет дела до того, что расизм - движущая сила в Дубае. В этом городе в ходу дикие правила и о человеке судят по тому, насколько хорош его паспорт. Например, за одну и ту же работу американцам и европейцам платят в два-три раза больше, чем выходцам из "стран третьего мира". Ну то есть люди получают зарплату на основании не знаний и умений, а на основании национальности.

Трудовое рабство

Снаружи Дубай красив, но стоит копнуть поглубже - и попадете в ад, где процветает трудовое рабство. Конечно, формально все по закону, но на практике люди из таких стран, как Индия, Пакистан, Китай, приезжают сюда на заработки и попадают в полную зависимость от работодателя. У них забирают паспорта, платят копейки и заставляют работать больше положенного. Так что мечты о хорошей жизни в этой стране оборачиваются для этих людей унижением, тяжелой работой и очень маленькой зарплатой.

Никакой заботы об окружающей среде

Бесконечные масштабные стройки приводят к огромному количеству сточных вод и химических отходов, но вкладываться в охрану окружающей среды и очистные системы хотят далеко не все, предпочитая просто все это куда-нибудь сваливать и сливать - например, прямо в море. Как на это реагирует государство? Да никак, отгораживаются стеной молчания на эту тему - и все. Более того, поднимать такие темы опасно - может закончиться высылкой из страны.

Быстрые машины = быстрая смерть на дороге

О, сколько в Дубае дорогих и крутых машин! Здесь на дороге можно встретить самые редкие и дорогие модели автомобилей. Конечно, когда новейшие спорткары рассекают на огромной скорости по городу, - это зрелище завораживает. Но у этой медали есть и обратная сторона. Водить здесь опасно для жизни: большинство водителей не отличаются хорошими манерами и соблюдением правил дорожного движения. Добавьте к этому лихачей на быстрых тачках - и вы получите высочайший уровень аварийности на дорогах.

В Дубае все - искусственное

Многие, кому довелось пожить и поработать в Дубае, говорят о том, что там все ненастоящее - от искусственных деревьев до фальшивых улыбок на лицах. Богачи построили Дубай как некое искусственное место, в котором люди со всего мира могут почувствовать себя королями. К сожалению, те, кто оставался там подольше, понимали, что вся эта роскошь - лишь для того, чтобы вызвать в людях фальшивые (хоть и приятные) эмоции и вытянуть из них все деньги. Если бы Дубай был человеком, у этого человека была бы тысяча пластических операций и сердце из металла.

Закон жесток к тем, у кого нет денег

Да, в Дубае полно гламурных вечеринок, роскошных автомобилей и очень богатых людей. Однако так же много и людей несчастных, и до них никому нет дела. Многие приезжали в Дубай с надеждой на лучшую жизнь, но законы здесь настолько суровы, что стоит пропустить оплату какого-то долга или штрафа - и можно оказаться в тюрьме. Это же касается и сотрудников транснациональных корпораций. Если компания испытывает какие-то проблемы с бизнесом, то проблемы возникают и у ее сотрудников - у них отбирают жилье, а самих их сажают за решетку.

Сонапур - рабочее гетто в Дубае

Сонапур - небольшой район Дубая, который можно назвать домом всех бедняков-рабочих. С годами это место превратилось в своеобразное рабочее гетто, куда стекаются все новые и новые партии полурабов из стран третьего мира. По некоторым оценкам, в Сонапуре в невыносимых условиях живут (вернее, выживают) более 150 000 рабочих. В крошечной комнатке селятся по восемь и более человек. С соблюдением гигиены тут тоже все печально. Была бы хоть еда! Но и ее хватает не всегда. Как государство решает эту проблему? Что ж, оно считает, что пока эти люди в состоянии строить шикарные отели и небоскребы, никакой проблемы нет.

Дикие животные в Дубае не такие уж и дикие

У людей в Дубае так много денег, что они не знают, куда бы их еще потратить. Кто-то покупает золотые автомобили, кто-то купается в бассейнах, наполненных долларовыми банкнотами. Не поймите неправильно - пусть купаются, если это никому не приносит вреда. Но вот что реально может быть опасно, так это набирающая популярность мода на диких животных в качестве домашних питомцев. Шейхов не радуют больше собаки и кошки, им подавай тигров, пантер, леопардов, львов или еще какую-нибудь экзотику. И им наплевать на то, что животные страдают, - понты же важнее.

Свобода слова в Дубае - это миф

Дубай - это одно из тех мест, где свободно выражать свои мысли можно лишь до тех пор, пока они согласуются с линией правительства. В противном случае секретная полиция быстренько начинает свою работу, предлагая "мятежнику" на выбор два варианта - заткнуться или потерять все, что у него есть. Ну иногда есть третий вариант - сесть в тюрьму, если предыдущие два вас не устроили. Однако обычно все выбирают первый вариант. Бороться с правительством - дело практически бесполезное, особенно учитывая тот факт, что более 80 процентов населения ОАЭ - иммигранты. Закон о получении гражданства настолько запутанный и хитрый, что без кучи денег вам это гражданство точно не получить. Можно прожить в Дубае 20, 50, да хоть 100 лет, - это не поможет. Поэтому если вы слишком много болтаете, вас могут просто депортировать и все.

Этим местом правят диктаторы

Вот так вот разный и противоречивый этот Дубай. Там очень многое может вам понравиться и поехать туда в качестве туриста - отличная идея. Хотя неприятные факты, что мы перечислили выше, несколько портят имидж этого сверкающего золотом города. Да, вся эта роскошь выглядит аморально на фоне рабства и бедности большой части населения. Но туристу переживать об этом вроде бы необязательно.

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день