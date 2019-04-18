Marvel Entertainment запускает шоу на своей официальной странице в Twitter за неделю до выхода в американском прокате фильма "Мстители: Финал". Об этом компания сообщила в своем аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шоу будет выходить в прямом эфире, первый выпуск появится уже 18 апреля. Второй и третий эпизоды запланированы на 24 и 30 апреля.

Пока не сообщается, о чем конкретно будет рассказано в передаче, однако зрителям пообещали "взгляд на вселенную Marvel изнутри". Шоу будут вести вице-президент Marvel New Media Райан Пенагос и ведущая подкаста Marvel's Voices Анжелик Роше. По словам Пенагоса, в эфире программы появятся гости, а также будут раскрыты "эксклюзивные секреты".

В мировой прокат фильм Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" выйдет 24 апреля, в российский - 29 апреля. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять Таносу.