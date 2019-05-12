Мы уже не представляем себе Красную площадь без мавзолея и захороненного там вождя мирового пролетариата. Хотя изначально никто и не думал уподоблять тело Ленина "святым мощам", выставляя его на всеобщее обозрение.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Живее всех живых"

На закате СССР всплыла версия о том, что существует письменное завещание Ленина, в котором он якобы просит похоронить себя рядом с матерью на Волковском кладбище Петрограда. Об этом сообщал историк Аким Арутюнов, однако никаких документальных подтверждений этой версии он не привел. Он ссылался лишь фрагмент разговора между Крупской и Лениным, услышанного третьим лицом.

Если верить воспоминаниям соратника Ленина Бонч-Бруевича, то лидер большевиков отдавал предпочтение кремации. Видимо если бы существовало ленинское завещание, то именно таким способом предпочел бы быть захороненным Владимир Ильич. Нет никаких сомнений, как убежденный атеист Ленин категорически бы возражал против бальзамирования и выставления напоказ своего тела.

По мнению большинства историков, на сохранении тела Ленина для потомков настоял Сталин.Троцкий, к примеру, резко возражал против мумифицирования своего соратника, отмечая, что негоже Ленина уподоблять мощам святых старцев. Впрочем, для Сталина это было принципиальным вопросом. Он как никто другой осознавала силу религиозного культа.

Впрочем, Сталин лишь подхватил идею, витавшую в воздухе - идею противопоставления двух образов: смертного человека и бессмертного вождя. В газетах тогда писали: "Ленин умер. Но Ленин жив в миллионах сердец... И даже самой физической смертью своей отдает Ленин свой последний приказ: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Ленин для миллионов жителей страны продолжал быть "живее всех живых". Идею следовало воплотить в жизнь.

И вот 25 января в газете "Рабочая Москва" были опубликованы три письма якобы написанные представителями из народа под общим заголовком: "Тело Ленина надо сохранить!". Партия не могла противиться желаниям трудящихся и летом 1924 года было объявлено, что тело Владимира Ильича решено не предавать земле, а поместить в специально сооруженном мавзолее, чтобы к нему имел доступ каждый желающий.

До сих пор живуча версия, что сохранить тело Ленина желали представители молодой советской науки. Они вроде бы искренне верили, что в недалеком будущем медицина шагнет далеко вперед и появится возможность оживить величайшего человека на планете. Но возможно это всего лишь легенда.

Современный ученый, доктор исторических наук, член РАН Владимир Лавров говорит, что пришло время попрощаться с Лениным в том виде, в котором он находится сейчас, так как без этого невозможно подлинное духовное возрождение России. Кто знает, если бы власти похоронили Владимира Ульянова, как этого желали его родственники, возможно не было бы у нас ни "вождизма", ни культа личности, ни тех перегибов в идейном воспитании масс, которые насаждала коммунистическая партия.

Мнения разделились

По результатам опроса, который провела партия "Единая Россия", только 43% респондентов желают перезахоронения Ленина, большинство хочет, чтобы все оставалось, как и раньше. Правда согласно данным Фонда общественного мнения, 61% опрошенных высказался за то, чтобы Ленина перезахоронили. В целом в российском обществе наблюдается паритет мнений насчет судьбы тела Владимира Ильича. Именно это и сдерживает власти к принятию решения о перезахоронении вождя революции.

По словам представителей КПРФ, эта тема является инструментом для определенных политических сил, чтобы провоцировать коммунистов. Геннадий Зюганов по этому вопросу высказался так: "Заявления о гробокопательстве, от кого бы ни исходили, мы рассматриваем как абсолютно провокационные. Те, кто покушается на светлые имена основателей государства, покушаются на стабильность в стране. Это провокация против российской государственности".

В ответ оппоненты коммунистов в шутку замечают, что "из мавзолея вынесут Ленина, а хоронить придется КПРФ". По мнению сторонников перезахоронения Ленина, с одной стороны этот шаг позволит нанести политический удар по КПРФ, с другой - прекратить столетний раздор, который вызывает мумифицированное тело вождя.

В обществе дискутируют не только о Ленине, но и о судьбе захоронений у Кремлевской стены, которых бы не было без мавзолея. Часто звучит мнение, что кладбище в центре города - это нонсенс, некрополь должен быть перенесен. В случае, если все-таки положительно разрешится инициатива по захоронению тела Ленина, очевидно, что следующей повесткой станет вопрос о ликвидации этого мемориального кладбища. Некоторые политические деятели всерьез опасаются, не запустит ли все это процесс декоммунизации, который охватил соседнюю Украину?

Под охраной ЮНЕСКО

Московский мавзолей - сооружение для нашего времени уникальное. Подобные усыпальницы есть только в Пекине, Нанкине, Ханое и Пхеньяне. Что еще более важно, мавзолей Ленина находится под защитой ЮНЕСКО: это может стать серьезной помехой для его уничтожения. Подразумевается, если тело Ленина из мавзолея вынесут, то нахождение на Красной площади самого сооружения потеряет свой смысл.

В 90-х годах премьер-министр Израиля Ицхак Рабин во время своего визита в Россию задал Борису Ельцину непростой вопрос: "Если Ленина вынесут из Мавзолея, кого вместо него положат? Ведь вы же не станете разрушать Мавзолей, охраняемый ЮНЕСКО"? Ответ российского президента нам неизвестен.

Мавзолей Ленина - это еще одна из главных достопримечательностей столицы. Долгие годы в часы посещения мавзолея выстраивалась такая очередь, что приходилось полностью перекрывать Красную площадь. Только в 2007 году это ограничение было снято. В советское время мавзолей ежегодно посещали около 2,5 млн человек. Сегодня эти цифры значительно скромнее. По словам коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, в год число посетителей мавзолея составляет порядка 450 тысяч человек.

Мавзолей - один из символов не только Москвы, но и России, который притягивает сюда многочисленных иностранцев. Не будь мавзолея, не увидели бы нашу страну миллионы туристов. Некоторые из них поделились своими впечатлениями от посещения этого "странного и страшного места". "Смотрели на тело Ленина меньше минуты, но музей рекомендую посетить", - отмечает иранец по имени Bami. А житель Детройта признался, что "невероятно было видеть человека, который так много значит не только для российской, но для мировой истории".

Конечно, будь Ленин не мумифицирован, а захоронен, это вряд ли бы как-нибудь повлияло на ход отечественной истории. Очевидно лишь то, что наша страна лишилась бы одного из наиболее ярких и противоречивых символов.