Сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул", передает Day.Az со ссылкой на grozny-inform.ru.

Адам Кадыров развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны.

"Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал на своей странице в Инстаграм глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

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