Жительница Лондона сбросила более 60 килограммов, вдохновившись примером своей постройневшей матери.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам 27-летней Карлин О'Донохью, она долгое время страдала от ожирения. В какой-то момент девушка стала весить более 140 килограммов. Над ней начали издеваться прохожие на улицах, называя ее "китом".

"Из-за своих размеров я всегда чувствовала себя несчастной, но я делала вид, что все в порядке", - рассказала журналистам британка.

Девушка решила изменить свою фигуру летом 2017 года после того, как ее мать похудела более чем на 50 килограммов.

"Я поняла, как счастлива мама после похудения, и это подстегнуло меня", - отметила О'Донохью.

Она решила отказаться от фастфуда и другой вредной пищи и употреблять больше овощей и фруктов. За первый год девушка сбросила более 25 килограммов. Однако О'Донохью не остановилась на этом и продолжила похудение.

Девушке также пришлось сделать операцию по удалению лишней кожи.

Сейчас она весит 78 килограммов. По словам О'Донохью, она довольна своей фигурой и чувствует себя уверенно.

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