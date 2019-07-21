Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной. Об этом пишет издание ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Студия анонсировала выход пяти фильмов и пяти сериалов на платформе "Disney +" до конца 2021 года. Первым из анонсированных фильмов на экраны выйдет картина "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Также к касту фильма присоединились Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Фильм выйдет в прокат 1 мая 2020 года.

Следующий фильм, который выйдет 6 ноября 2020 года - "Вечные". В нем сыграют Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн, Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек и другие. Режиссером фильма выступит Хлоя Чжао. Картина представит новых персонажей для киновселенной, ее действия развернутся в космосе. Съемки начнутся уже этой осенью.

Еще одна картина о новом для киновселенной герое выйдет 12 февраля 2021 года. Она будет называться "Шан-Чи и легенда десяти колец" и расскажет о мастере боевых искусств, который не обладает какими-либо суперспособностями. Главную роль исполнит канадский актер азиатского происхождения Суми Лю.

В мае 2021 года выйдет сиквел "Доктора Стренджа" с подзаголовком "В мультивселенной безумия". По словам режиссёра фильма Скотта Дерриксона, картина станет первым "страшным фильмом в киновселенной Marvel". К своим ролям вернутся Бенедикт Камбербэтч, а также Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьму в фильмах о Мстителях.

Последний из запланированных на 2021 год фильмов выйдет 5 ноября. Этим фильмом станет четвертая часть саги о Торе, которая выйдет под названием "Любовь и гром". В режиссерское кресло снова сядет снявший третью часть франшизы Тайка Вайтити. Крис Хемсворт и Тесса Томпсон снова исполнят роли Тора и Валькирии, которая в этом фильме станет супергероем нетрадиционной ориентации. Кроме того, к роли Джейн Фостер вернется Натали Портман.

Последний из анонсированных фильмов пока не имеет режиссера или даты выпуска. Им станет перезапуск франшизы об охотнике за вампирами Блейде. Главную роль в фильме исполнит лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершала Али. По данным издания The Hollywood Reporter, Али сам обратился к студии Marvel с идеей о перезапуске франшизы.

Также в течение двух лет на стриминговом сервисе Disney выйдет четыре сериала о супергероях Marvel: "Сокол и зимний солдат", "Ванда и Вижн", "Локи", "Соколиный глаз". Исполнившие роли супергероев в полнометражных фильмах актеры вернутся к своим ролям.

Кроме того, летом 2021 года выйдет первое анимационное шоу в киновселенной "А что если...?", которое будет рассказывать об альтернативных историях супергероев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!