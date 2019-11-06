"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года", - отметила Дюваль. Она посоветовала есть этот фрукт страдающим анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.