Почему надо есть жирный творог: последние исследования диетологов

Недавние исследования диетологов полностью опровергли утверждение о том, что самый полезный творог - обезжиренный. Почему, подробно объяснили в эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выяснилось, что в жирном твороге содержится целый ряд уникальных аминокислот, которые положительно влияют на состояние организма. В частности, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"В молочном жире в небольшом количестве присутствует пентадециловая кислота. Она редко, где есть. Чем больше в крови этой кислоты, тем меньше индекс массы тела и больше содержание хорошего холестерина", - сообщил Михаил Гинзбург.

Еще в молочных продуктах содержится метионин. Эта аминокислота регулирует жировой обмен и улучшает регенерацию стенок сосудов.

В жирном твороге содержится больше витаминов, в том числе А и D, который отвечает за усвоение кальция. И это доказанный факт: кальций из жирного творога усваивается лучше, чем из обезжиренного.

Единственное, с чем нельзя сочетать жирный творог - это с сахаром и крахмалом. Вместе они вызывают развитие воспалительных процессов и атеросклероза в организме. По словам специалистов, это необходимо учитывать при покупке творожных десертов.

В любом случае, увлекаться жирным творогом не следует. Желательно употреблять продукт с содержанием жира от 5 до 18 процентов. И не больше 150-200 граммов в день.