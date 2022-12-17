Футуролог описал внешность человека будущего

Биофизик и футуролог Игорь Артюхов в разговоре с газетой "Известия" заявил, что в будущем у людей могут появиться новые органы чувств для распознавания радиоволн или ультразвука, передает Day.Az.

"Скорее всего, в ближайшем времени <...> будет целенаправленная эволюция. Человек сможет изменять себя так, как захочет. Выращивать новые органы <...> Осваивать новые среды обитания: океан, открытый космос", - отметил Артюхов.

Он полагает, что, вероятнее всего, произойдет слияние человека с электроникой, компьютерами и информационными сетями. В частности, может идти речь о том, чем сейчас занимается предприниматель Илон Маск со своей компанией Neuralink - вживление чипов в мозг.

"Мы можем подключить к мозгу вычислительные мощности суперкомпьютеров, которые появятся спустя десятилетия. Сейчас суперкомпьютеры в 1 млн раз мощнее тех, что были в начале века", - указал эксперт.

Не исключено, что люди будущего обретут новые органы чувств, с помощью которых удастся видеть рентгеновское излучение, а также распознавать ультразвук и радиоволны.