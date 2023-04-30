Ученые предложили способ извлекать драгметаллы из морской воды с помощью дрожжей

Ученые создали адсорбирующий материал для добычи металлов из морской воды на основе дрожжей. Об этом сообщает Осакский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Драгоценные металлы и редкоземельные элементы играют важную роль в современной промышленности, в особенности они необходимы при производстве электронных устройств и компонентов. В связи с этим некоторые эксперты предполагают, что спрос на них будет расти, а предложение ограничено имеющимися рудными месторождениями. Морская вода содержит большое количество золота, платины и других элементов, но этот материал крайне трудно выделить из воды.

Масаюки Адзума и его коллеги разработали адсорбирующий материал, который может избирательно извлекать редкоземельные элементы с использованием экологически чистых и недорогих пекарских дрожжей и триметафосфата, который используется в качестве пищевой добавки. Исследовательская группа провела эксперименты с синтетической морской водой и водой из горячих источников, чтобы оценить эффективность этого метода в реальных условиях.

Эксперименты подтвердили, что материал способен селективно поглощать редкоземельные элементы даже при использовании воды горячих источников с концентрацией целевых веществ в несколько частей на миллиард, в том числе при высоком содержании примесей. Теперь авторы работают над тем, чтобы адаптировать технологию для непрерывного извлечения металлов в промышленных масштабах.