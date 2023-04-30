Выдвинута новая гипотеза о зарождении воды на Земле

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выдвинули новую гипотезу о появлении воды на Земле. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что вода - без которой не могло бы быть жизни, - возможно, зародилась непосредственно на нашей планете, а не была занесена на нее извне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна из самых популярных идей о появлении воды на Земле гласит, что влага была занесена после формирования планеты различными астероидами, которые были богаты льдом. Теперь специалисты смогли продемонстрировать, что вероятен и иной вариант развития событий, спровоцированный рядом химических реакций.

В процессе работы команда рассмотрела потенциальные химические процессы, которые происходили около десяти миллионов лет назад на Земле. В тот период в атмосфере планеты преобладали соединения, богатые водородом. В разработанной модели были учтены такие параметры, как температура поверхности, наличие в коре различных веществ, включая железо, силикаты, оксиды натрия, метан, кислород, диоксид углерода.

Компьютерное моделирование выявило, что в таких условиях происходили самые разнообразные химические процессы, а часть из них уже давно подтверждена наукой. Так, например, соединение кислорода, кремния и водорода с железом земного ядра, сделало последнее менее плотным. Самым главным открытием стало то, что выделяющийся из магмы кислород оказался способен связываться с водородом в атмосфере, в результате образуя воду. Причем модель показала, что примерное количество сформировавшийся таким образом воды будет соответствовать тому количеству, что имеется на Земле.