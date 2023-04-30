Ученые предрекли «катастрофу на ядерном уровне» из-за ИИ

Более трети ученых-программистов заявили о том, что развитие искусственного интеллекта не является благом для человека и может привести к "катастрофе на ядерном уровне". Такие данные содержатся в опросе, проведенном Институтом искусственного интеллекта Стэнфордского университета, сообщает Fortune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"36% не считают развитие ИИ положительным, предупреждая, что решения, принимаемые ИИ, могут привести к катастрофе ядерного уровня", - говорится в исследовании.

Согласно отчету, почти три четверти исследователей в области обработки естественного языка, области компьютерных наук, занимающейся разработкой ИИ, предупреждают о скорых "революционных социальных изменениях" из-за технологии.

При этом подавляющее большинство исследователей говорят о положительном влиянии ИИ на будущее человечества, однако все равно видят риски в ее развитии.

"Этические проблемы вокруг ИИ стали более очевидными для широкой публики. Стартапы и крупные компании соревнуются в развертывании и выпуске генеративных моделей, и технология больше не контролируется небольшой группой участников", - говорится в отчете.

При нынешней скорости развития 57% ученых допускают переход от генеративного ИИ к созданию искусственного общего интеллекта, системы, которая может точно имитировать или даже превосходить возможности человеческого мозга.