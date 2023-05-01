Создана крошечная биобатарея с длительным сроком хранения

Ученые Бингемтонского университета (США) разработали микробный топливный элемент, активируемый кислотной средой кишечника. Исследование было опубликовано в журнале Small, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, перед ними стояла задача создать крошечный биоаккумулятор, который человек мог бы применять путем проглатывания, с возможностью длительного хранения - сроком около 100 лет. "Мы хотели сделать эти биобатареи портативными, хранимыми и способными вырабатывать электроэнергию по требованию", - заявил профессор Бингемтонского университета Сеохын Чой.

В ходе работы ученым удалось создать микробный топливный элемент размером с монету, запечатанный пленкой из каптона - материала, выдерживающего температуру от -500 до 750 градусов по Фаренгейту. При попадании в желудок батарея активировалась и начинала работу.

Ученые выяснили, что вырабатываемой энергии было достаточно, чтобы питать светодиод, цифровой термометр или небольшие часы. Специалисты рассказали, что после недели хранения элемента при комнатной температуре выработка электроэнергии упала всего на 2 процента. По оценке авторов исследования, теоретически биоаккумулятор можно хранить более 100 лет.