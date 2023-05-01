О чем говорят дюны на Марсе?

Основываясь на наблюдениях китайского марсохода, можно сделать вывод, что вода более распространена на Марсе, чем считалось ранее, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.



Новости о находке появились через несколько дней после того, как руководители миссии признали, что марсоход Zhurong еще не проснулся с тех пор, как впал в зимнюю спячку почти год назад.



Его солнечные панели, вероятно, покрыты пылью, что отключает источник питания и, возможно, не позволяет марсоходу снова работать, сообщил Чжан Жунцяо, главный конструктор миссии.



Прежде чем Zhurong замолчал, он наблюдал богатые солью дюны, которые, по словам исследователей, вероятно, были смешаны с инеем или снегом всего несколько сотен тысяч лет назад.



Они сформировались от 1,4 миллиона до 400 000 лет назад. Условия в тот период были такими же, как сейчас на Марсе.



Изучение структуры и химического состава этих дюн может дать представление о "возможности активности воды" в этот период, написала команда из Пекина в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.



Марсоход непосредственно не обнаружил никакой воды в виде инея или льда. Но исследователи говорят, что компьютерное моделирование и наблюдения с других космических аппаратов на Марсе показывают, что даже в наши дни в определенное время года условия могут быть подходящими для появления воды.



Что примечательно в исследовании, так это то, насколько молоды дюны, сказал планетолог Фредерик Шмидт из Университета Париж-Сакле, который не принимал участия в исследовании.



"Это явно новая область науки для этого региона", - сказал он по электронной почте.

По словам китайских ученых, небольшие скопления воды от таяния инея или снега, смешанные с солью, вероятно, привели к образованию небольших трещин, твердой корки на поверхностях, рыхлых частиц и других особенностей дюн, таких как впадины и гребни.



Запущенный в 2020 году шестиколесный Zhurong, названный в честь бога огня в китайской мифологии, прибыл на Марс в 2021 году и провел год в странствиях, прежде чем впасть в спячку в мае прошлого года. Марсоход проработал дольше, чем предполагалось, преодолев более 1921 метра.