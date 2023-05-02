Грибы "застукали" за общением после дождя

Группа японских ученых обнаружила, что лесные грибы обмениваются электрическими сигналами, которые усиливаются после дождя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Rambler.

Ранее было предположено, что грибы используют такие сигналы для общения друг с другом, однако до сих пор исследования проводились только в лабораторных условиях.

Отметим, что грибы играют важную роль в лесных экосистемах. Особенно это касается тех из них, которые образуют симбиотические отношения с деревьями, формируя так называемую микоризу.



Грибной мицелий распространяется на большей площади, чем корни дерева и обеспечивает растение водой и минералами, получая взамен органические вещества.



Учёные всегда были заинтересованы в понимании того, как грибы общаются с растениями и предполагали, что они используют электрические сигналы для координации роста и развития соседних грибниц, а также для воздействия на корни симбиотических растений.



В ходе исследования японские ученые изучили общение двухцветных лаковиц - небольших грибов, часто встречающихся в хвойных лесах. Прикрепив электроды к шести плодовым телам гриба, они обнаружили, что электрические сигналы усиливаются после дождя и распространяются в сторону ближайших плодовых тел, указывая на их направленность.



Учёные пришли к выводу, что те электрические сигналы, которыми обмениваются грибы, играют коммуникационную роль. Впрочем, для более полного понимания этого процесса потребуются дополнительные полевые исследования.

