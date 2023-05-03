Астрономы обнаружили две планеты-кандидата, близко расположенные к обитаемой зоне

Используя спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), международная группа астрономов обнаружила две сверхземли, вращающиеся вокруг карликовой звезды TOI-2095. Результаты исследования были представлены 18 апреля на сервере предварительной печати arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

TESS изучает 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент он идентифицировал 6400 экзопланет-кандидатов (представляющих интерес объектов TESS, или TOI), из которых 330 были подтверждены.

Теперь команда астрономов во главе с Фелипе Мургасом из Университета Ла-Лагуны, Испания, сообщила, что были подтверждены еще две возможные внесолнечные планеты, наблюдаемые с помощью TESS. Проведя фотометрические наблюдения и измерения лучевой скорости, ученые обнаружили, что транзитные сигналы на кривой блеска TOI-2095 имеют планетарную природу.

Экзопланета, расположенная ближе к звезде, примерно на расстоянии 0,1 а.е., получила обозначение TOI-2095 b. Согласно исследованию, планета примерно на 25% больше Земли и имеет орбитальный период в 17,66 суток. Было установлено, что равновесная температура TOI-2095 b составляет 347 К, в то время как ее масса, по оценкам, не превышает 4,1 массы Земли.

Вторая планета в системе, TOI-2095 c, имеет радиус около 1,33 земных радиуса и обращается вокруг своего родителя каждые 28,17 суток на расстоянии около 0,137 а.е. TOI-2095 c имеет равновесную температуру около 297 К, а ее максимальная масса, по расчетам, составляет 7,4 массы Земли.

Родительская звезда TOI-2095 примерно на 56% меньше и менее массивна, чем Солнце. Она относится к спектральному классу M2,5 В. Ее эффективная температура составляет 3759 К, а металличность находится на уровне -0,24. Возраст звезды оценивается в миллиард лет.

Подводя итоги, авторы статьи отметили, что две недавно открытые экзопланеты находятся близко к внутреннему краю обитаемой зоны TOI-2095 и являются привлекательными объектами для дальнейших наблюдений.