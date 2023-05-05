Внутри четырех лун Урана ученые предположительно обнаружили океан
Моделирование на основе архивных данных показало наличие океана под поверхностью четырех лун Урана.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уран - это седьмая планета Солнечной системы, и одновременно одна из наименее исследованных. За всю историю мимо нее пролетел лишь один космический аппарат, американский "Вояджер-2" в 1986 году. Астрономам известно 27 спутников этой планеты, из которых крупными можно назвать пять.
Специалисты Лаборатории реактивного движения провели компьютерное моделирование строения этих спутников и обнаружили, что внутри четырех из них может находиться океан жидкой воды. Авторы проанализировали архивные данные, собранные "Вояджером", и добавили к этому результаты наблюдений с помощью современных наземных телескопов. Так, анализ фотографий поверхностей и расположенных на ней кратеров позволил определить, как давно они сформировались - из чего можно вывести данные о вулканической активности в прошлом и строении недр. Моделирование было проведено с учетом новых данных по геохимии, а также основывалось на исследовании аналогичных ледяных тел космическими аппаратами - например, Энцелада (спутник Сатурна) с помощью Cassini.
В итоге моделирование показало, что четыре луны могут иметь океаны, поддерживаемые выделяющимся внутри теплом. Этот подповерхностный океан должен быть глубиной менее 30 км в Ариэле и Умбриэле, и менее 50 км в Титании и Обероне. Источником тепла для поддержания воды в жидком виде выступают радиоактивные элементы в каменном ядре лун, кроме того, в воде могут быть растворены хлориды и аммиак, которые действуют как антифриз.
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