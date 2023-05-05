Началось первое лунное затмение в этом году

Наступило первое лунное затмение года.

Как сообщает Day.Az, это полутеневое лунное затмение.

Затмение началось в 19:14:08 по бакинскому времени и завершится в 23:31:40. Максимум затмения произойдет в 21:22:55.

Наблюдать полутеневое лунное затмение можно будет в Юго-Восточной Европе, большей части Азии, Австралии, Африке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде. Поскольку в момент начала затмения Луна находится за горизонтом, затмение будет наблюдаться в Азербайджане с 19:38:00.

Полутеневое лунное затмение трудно увидеть, потому что затененная часть немного тусклее, чем остальная часть Луны.