Учёные зафиксировали поглощение планеты родительской звездой впервые в истории

Астрономы впервые в истории смогли пронаблюдать процесс поглощения планеты родительской звездой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, Кратковременная вспышка была зафиксирована на расстоянии примерно 12 000 световых лет от Земли ещё в 2020 году, но понадобилось время, чтобы проанализировать данные и понять, что же именно произошло.

Изначально было предположение, что имело место слияние двух звёзд, но в итоге оказалось, что энергия, высвобожденная в процессе, была на три порядка меньше, чем если бы речь шла о двух звёздах. В итоге учёные пришли к выводу, что, наиболее вероятно, вспышка была следствием падения крупной планеты на родительскую звезду.

Речь о так называемом горячем Юпитере, который обращался вокруг звезды на очень близком расстоянии. Согласно подсчётам, масса планеты была примерно в 10 раз больше массы Юпитера.

Причиной этого космического катаклизма является расширение звезды и превращение её в красного гиганта. Согласно всем современным моделям эволюции звёзд, наше Солнце через несколько миллиардов лет ждёт та же судьба. Наиболее вероятно, что в процессе увеличения размеров Солнца наша планета также окажется поглощённой звездой.