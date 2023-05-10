NASA с помощью лазеров будет транслировать видео из космоса в реальном времени

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает подготовку ко второй миссии лунной программы Artemis. Космическое агентство намерено транслировать видео из космоса в режиме реального времени.

Что известно

Раньше NASA полагалось на радиосигналы, когда речь заходила о передаче информации из космоса на землю. Теперь ведомство хочет обратиться к услугам лазерной связи. Это позволит увеличить объёмы передачи данных, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В рамках миссии Artemis II космическое агентство будет задействовать терминал лазерной связи Orion Artemis 2 Optical Communications System (O2O). Модуль будет установлен на космическом корабле Orion и сможет передавать видео в HD-качестве на Землю в режиме реального времени.

NASA уже успело продемонстрировать возможности новой технологии. Для этого ведомство отправило в космос спутники Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) и TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD). Последний смог обеспечить скорость передачи данных 200 Гбит/с.

Теперь ведомство готовит к отправке в космос систему LCRD Low-Earth-Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T). К концу году она будет доставлена на Международную космическую станцию (МКС).

Задачей ILLUMA-T станет ретрансляция данных на Землю. В этом ей поможет ранее упомянутый спутник LCRD, который был отправлен в космос в 2021 года. Совместная работа двух устройств станет фундаментом для применения системы O2O.

В завершение добавим, что миссия Artemis II запланирована на конце 2024 года. Недавно NASA объявило список астронавтов, которые на борту корабля Orion совершат виток вокруг Луны и вернутся на Землю. В случае успеха в 2025 году состоится третья миссия программы Artemis, в рамках которой будет совершена высадка астронавтов на поверхность спутника.