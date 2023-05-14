Описан способ выращивания растений на Луне

Международная группа ученых описала способы выращивания растений на Луне. Исследование было опубликовано в журнале Engineering & Technology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, поверхность естественного спутника Земли покрыта реголитом, который непригоден для выращивания растений. С другой стороны, отправка земли и удобрений на Луну будет стоить очень дорого, поэтому исследователи нашли альтернативные методы. Специалисты предложили использовать субстрат на основе целлюлозы и метод выращивания с помощью гидропоники.

По словам ученых, полученный из растительных отходов субстрат подойдет в качестве изоляционного материала для безопасной транспортировки оборудования, а затем его можно будет применять для выращивания различных культур.

Также специалисты предложили использовать гидропонику для выращивания помидоров, огурцов, клубники и салата. По словам автора исследования Галины Симонсен, полярные районы Луны содержат более 600 миллиардов килограммов льда, часть из которых можно растопить и применить в сельском хозяйстве. В процессе можно удобрять растения полезными веществами, выделенным из мочи космонавтов.

"Вода не должна застаиваться, всегда должен быть достаточный поток. И воздух, и вода должны эффективно транспортироваться через материал, чтобы обеспечить здоровый рост растений", - отметила специалист. По словам Симонсен, новый метод можно применять для выращивания растений не только на Луне, но и в земных регионах с суровым климатом.