Неожиданная находка сорвала переезд

Американка Эмбер Холл к 42 годам наконец-то смогла позволить себе покупку дома. Однако радость от приобретения недвижимости совсем скоро обернулась для женщины большими проблемами, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Получив ключи, Эмбер приступила к переезду. Однако ее собака стала странно себя вести, находясь в новом доме: шипеть, смотреть в стену.

"Я подошла посмотреть, на что он смотрит. Мне показалось, что там может быть паук или что-то в этом роде. В стене были две маленькие дырки, и я через них увидела, как по стене ползут змеи", - рассказала шокированная женщина.

С момента обнаружения первых неприятных соседей Эмбер нашла еще десять змей. Американка считает, что их может быть еще больше, ведь она по-прежнему слышит подозрительные звуки в перегородках между комнатами. Холл боится распаковывать вещи, ведь в коробках или под ними также могут жить змеи.