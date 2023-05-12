Ученые нашли полученный от неандертальцев ген

Ученые из Университета Фудань выяснили, что унаследованный от неандертальцев ген может отвечать за форму носов современных индейцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Исследователи проанализировали результаты генотипирования более чем шести тысяч образцов ДНК, полученных от жителей пяти латиноамериканских стран. Они имели смешанное европейское, индейское и африканское происхождение. Ученые были сосредоточены на поиске зависимостей между чертами лица людей и их генами.

Один из участков ДНК под названием ATF3 был связан с увеличенной высотой носа, то есть большим расстоянием от верхней точки носа до его кончика. Как выяснили ученые, этот ген распространен среди коренных американцев. Вероятно, кодируемый этим геном признак (высокий нос) давал преимущество носителям гена. Возможно, он способствовал выживанию предков человека, впервые перебравшихся из Африки в более холодный климат.