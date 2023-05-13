Продавший чек Стива Джобса на аукционе сорвал куш

Чек, подписанный сооснователем Apple Стивом Джобсом в 1976 году, был продан на аукционе за $106 985, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Отмечается, что чек находится в "идеальном" состоянии. В описании лота говорится о том, что чек на $175 предназначался консалтинговой компании Crampton, Remke & Miller. Он датирован 8 июля 1976 года. На чеке указан первый официальный адрес Apple в Пало-Альто - 770 Welch Rd., Ste. 154. Джобс и Возняк использовали его для почтовых отправлений, хотя на тот момент все еще вели все операции из знаменитого гаража в доме семьи Джобсов.

Кроме того, аукционный дом предлагает к покупке визитную карточку Стива Джобса из 1990-х годов, когда он работал в компании NeXT. Так как она не подписана, ее цена гораздо более "скромная" - от $800.