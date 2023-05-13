Антропологи нашли следы древних людей, живших рядом со слонами и носорогами

Ученые из Университета Тюбингена обнаружили человеческие следы возрастом 300 тысяч лет - древнейшие в Германии. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Следы были обнаружены рядом с озером в палеолитическом комплексе Шенинген в Нижней Саксонии. Следы, предположительно принадлежащие вымершему гейдельбергскому человеку (Homo heidelbergensis), были окружены следами нескольких животных. Вероятно, люди использовали это озеро для добычи пищи и могли жить рядом с ним.

"Судя по следам, включая следы детей и подростков, это, вероятно, была семейная прогулка, а не группа взрослых охотников", - отметили ученые.

В дополнение к человеческим следам команда ученых проанализировала 55-сантиметровые следы слонов, относящихся к вымершему виду Palaeoloxodon antiquus - слону с прямыми бивнями, который был самым крупным наземным животным в то время, и чьи взрослые особи достигали массы тела до 13 тонн. Есть также один след носорога - Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus. Их следы были выпервые найдены в Европе. Эти гиганты могли собираться у озера, чтобы попить или искупаться.